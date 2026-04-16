La tensión entre Cuba y Estados Unidos vuelve a escalar.

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel lanzó una advertencia directa al asegurar que el país está preparado para enfrentar una posible agresión militar de EE.UU.

“Estamos listos para combatir… no la queremos, pero es nuestro deber prepararnos”, afirmó durante un acto oficial en La Habana.

Embed - “¡ESTAMOS LISTOS PARA COMBATIR!”: Miguel Díaz-Canel lanza advertencia tras posible ataque de EEUU

El pronunciamiento ocurrió durante el aniversario de la proclamación del carácter socialista de la Revolución, en el mismo lugar donde Fidel Castro hizo ese anuncio en 1961, previo a la invasión de Bahía de Cochinos.

Díaz-Canel comparó el contexto actual con aquel momento histórico, calificándolo como un escenario “sumamente desafiante”.

Advertencia directa a Washington

El mandatario aseguró que Cuba enfrentaría cualquier agresión:

“Si fuera inevitable, ganarla”

“Mientras haya un cubano dispuesto a luchar, estaremos venciendo”

También pidió reflexionar sobre el impacto de un conflicto en ambos países.

Escalada de declaraciones

No es un hecho aislado.

En las últimas semanas, Díaz-Canel ha endurecido su discurso:

Habló de una “guerra de todo el pueblo”

Afirmó estar dispuesto a morir por la revolución

Rechazó demandas de EE.UU. sobre presos políticos y elecciones

Presión desde Estados Unidos

El contexto se agrava por señales desde Washington:

Declaraciones de Donald Trump sobre Cuba

Reportes de posible planificación militar del Pentágono

Aumento de sanciones y presión económica

Aunque el Departamento de Defensa no confirmó planes concretos, aseguró que las fuerzas están listas si se da la orden.

Crisis interna y tensión externa

Todo ocurre mientras Cuba enfrenta:

Apagones de hasta 20 horas

Escasez de combustible

Deterioro económico

El escenario coloca a la isla en el centro de una nueva escalada geopolítica.