Cubana muere sola en México y su cuerpo podría terminar en fosa común si nadie la reclama

El cuerpo de Marintia Cruz Vidal , una joven cubana de 25 años, permanece sin ser reclamado en el Servicio Médico Forense de Villahermosa, Tabasco, y podría terminar en una fosa común si ningún familiar se presenta antes del 30 de abril.

Las autoridades mexicanas han fijado esa fecha como límite para que sus familiares puedan reclamar sus restos. De lo contrario, será enterrada sin identificación familiar, como ocurre con cientos de cuerpos no reclamados.

Embed - Noticias de La Familia Cubana on Instagram: " El caso de Marintia Cruz Vidal ha tocado miles de corazones. La joven cubana fue identificada en México, pero sus restos siguen sin ser reclamados . Con una fecha límite cada vez más cerca, crece la preocupación y el llamado en redes para encontrar a su familia . #Cuba #Mexico #Migrantes #Urgente #Noticias Solidaridad Comparte"

Marintia llegó a México en 2025 como parte del flujo migratorio que atraviesa el país rumbo a Estados Unidos. Su muerte, sin embargo, sigue rodeada de interrogantes.

El 31 de marzo, día en que habría cumplido 25 años, su cuerpo ya se encontraba bajo resguardo forense.

Un ciudadano logró identificarla plenamente ante la Fiscalía, aportando su nombre y fotografía. Sin embargo, la ley mexicana impide entregar el cuerpo a personas que no sean familiares directos.

Un problema que se repite

El caso ocurre en un contexto crítico: Tabasco concentra más de la mitad de los migrantes irregulares detectados en México, y los servicios forenses enfrentan una acumulación de cuerpos sin reclamar.

No es un hecho aislado. Otros cubanos fallecidos en México han enfrentado situaciones similares, con semanas o meses de espera para poder ser repatriados.

Vulnerabilidad extrema

La historia de Marintia evidencia la realidad de miles de migrantes cubanos que atraviesan México sin documentos, sin redes de apoyo y expuestos a múltiples riesgos.

Una vida truncada… y ahora, el riesgo de ser olvidada.