americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cuba

Cubana muere sola en México y su cuerpo podría terminar en fosa común si nadie la reclama

Joven cubana fallecida en México podría ser enterrada en fosa común si su familia no la reclama antes del 30 de abril

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Marintia Cruz Vidal

Una historia que refleja el drama migratorio en su forma más cruda.

El cuerpo de Marintia Cruz Vidal, una joven cubana de 25 años, permanece sin ser reclamado en el Servicio Médico Forense de Villahermosa, Tabasco, y podría terminar en una fosa común si ningún familiar se presenta antes del 30 de abril.

Embed - Noticias de La Familia Cubana on Instagram: " El caso de Marintia Cruz Vidal ha tocado miles de corazones. La joven cubana fue identificada en México, pero sus restos siguen sin ser reclamados . Con una fecha límite cada vez más cerca, crece la preocupación y el llamado en redes para encontrar a su familia . #Cuba #Mexico #Migrantes #Urgente #Noticias Solidaridad Comparte"
View this post on Instagram

Cuenta regresiva para evitar la fosa común

Las autoridades mexicanas han fijado esa fecha como límite para que sus familiares puedan reclamar sus restos. De lo contrario, será enterrada sin identificación familiar, como ocurre con cientos de cuerpos no reclamados.

Murió lejos de casa

Marintia llegó a México en 2025 como parte del flujo migratorio que atraviesa el país rumbo a Estados Unidos. Su muerte, sin embargo, sigue rodeada de interrogantes.

El 31 de marzo, día en que habría cumplido 25 años, su cuerpo ya se encontraba bajo resguardo forense.

Identificada, pero no entregada

Un ciudadano logró identificarla plenamente ante la Fiscalía, aportando su nombre y fotografía. Sin embargo, la ley mexicana impide entregar el cuerpo a personas que no sean familiares directos.

Un problema que se repite

El caso ocurre en un contexto crítico: Tabasco concentra más de la mitad de los migrantes irregulares detectados en México, y los servicios forenses enfrentan una acumulación de cuerpos sin reclamar.

No es un hecho aislado. Otros cubanos fallecidos en México han enfrentado situaciones similares, con semanas o meses de espera para poder ser repatriados.

Vulnerabilidad extrema

La historia de Marintia evidencia la realidad de miles de migrantes cubanos que atraviesan México sin documentos, sin redes de apoyo y expuestos a múltiples riesgos.

Una vida truncada… y ahora, el riesgo de ser olvidada.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
muere la actriz cubana zelma morales, figura clave de la tv y el teatro que marco a generaciones

Muere la actriz cubana Zelma Morales, figura clave de la TV y el teatro que marcó a generaciones

diaz-canel amenaza a ee.uu.: habra guerra de guerrillas si atacan cuba

DÍAZ-CANEL AMENAZA A EE.UU.: "HABRÁ GUERRA DE GUERRILLAS SI ATACAN CUBA"

acusan posible vinculo de cuba en fraude millonario al medicare en florida

ACUSAN POSIBLE VÍNCULO DE CUBA EN FRAUDE MILLONARIO AL MEDICARE EN FLORIDA

cuba no descarta armar a civiles en medio de tension con eeuu

CUBA NO DESCARTA ARMAR A CIVILES EN MEDIO DE TENSIÓN CON EEUU

Destacados del día

Trump lanza advertencia sobre Cuba: Tal vez nos detengamos allí, ha sido horriblemente mal gobernada

Trump lanza advertencia sobre Cuba: "Tal vez nos detengamos allí, ha sido horriblemente mal gobernada"

Cubana muere sola en México y su cuerpo podría terminar en fosa común si nadie la reclama

Cubana muere sola en México y su cuerpo podría terminar en fosa común si nadie la reclama

EEUU inicia bloqueo total contra Irán en Ormuz: restringe barcos y dispara tensión global

EEUU inicia bloqueo total contra Irán en Ormuz: restringe barcos y dispara tensión global

Iberia suspende vuelos a Cuba desde junio por crisis de combustible y caída de la demanda turística

Iberia suspende vuelos a Cuba desde junio por crisis de combustible y caída de la demanda turística

Sandro Castro critica la crisis en Cuba con video viral: Mi carro es como el país, no avanza

Sandro Castro critica la crisis en Cuba con video viral: "Mi carro es como el país, no avanza"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter