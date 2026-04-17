EEUU fija condiciones a Cuba tras reunión histórica en La Habana

Un giro clave en la relación entre Estados Unidos y Cuba se produjo en La Habana.

Funcionarios del Departamento de Estado sostuvieron múltiples reuniones con altos representantes del régimen cubano , incluyendo a Raúl Guillermo Rodríguez Castro (“El Cangrejo”) , nieto de Raúl Castro, en un encuentro que marca un hito diplomático.

Según Axios, Washington dejó claro que Cuba enfrenta un “colapso económico en caída libre” y que el régimen tiene una ventana limitada para aplicar reformas antes de que la situación sea irreversible.

Además, el mensaje fue contundente:

EE.UU. no permitirá que la isla se convierta en una amenaza de seguridad nacional a solo 90 millas de su territorio.

Las “líneas rojas” de Washington

Durante las conversaciones, EE.UU. reiteró condiciones clave para avanzar en la relación bilateral:

Liberación de presos políticos

Elecciones libres y justas

Mayor apertura política y económica

Compensación por propiedades confiscadas tras 1959

Estas demandas forman parte de la política histórica estadounidense para avanzar hacia el levantamiento del embargo.

Oferta estratégica: Starlink

La delegación también propuso:

Restablecer el acceso a internet en Cuba mediante servicios satelitales de Starlink

Una medida que impactaría directamente el control informativo del régimen.

Movimiento sin precedentes

El encuentro marca un hecho significativo:

Primer aterrizaje de un avión del gobierno de EE.UU. en Cuba desde la visita de Obama

Reuniones múltiples de alto nivel

Contacto directo con el círculo de poder

Preocupación por seguridad

Funcionarios estadounidenses también expresaron inquietud por:

Presencia de inteligencia extranjera

Actividad militar en la isla

Posibles vínculos con grupos considerados amenazas

Todo ello a menos de 100 millas de EE.UU.

Contexto geopolítico

El escenario es distinto al de hace una década:

Cuba atraviesa una crisis profunda

La administración Trump adopta una postura más firme

Menor disposición a concesiones

La línea final de Washington

Aunque EE.UU. apuesta por una solución diplomática, dejó clara su posición:

Si el régimen no actúa, Estados Unidos no permitirá un colapso que afecte su seguridad nacional