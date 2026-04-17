EEUU fija condiciones a Cuba tras reunión histórica en La Habana

EEUU fija líneas rojas a Cuba en reunión histórica: presos políticos, reformas y elecciones libres
Un giro clave en la relación entre Estados Unidos y Cuba se produjo en La Habana.
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Washington exige cambios políticos y económicos en Cuba y advierte que no permitirá un colapso a 90 millas de EE.UU.
Un giro clave en la relación entre Estados Unidos y Cuba se produjo en La Habana.
Funcionarios del Departamento de Estado sostuvieron múltiples reuniones con altos representantes del régimen cubano, incluyendo a Raúl Guillermo Rodríguez Castro (“El Cangrejo”), nieto de Raúl Castro, en un encuentro que marca un hito diplomático.
Advertencia directa de EE.UU.
Según Axios, Washington dejó claro que Cuba enfrenta un “colapso económico en caída libre” y que el régimen tiene una ventana limitada para aplicar reformas antes de que la situación sea irreversible.
Además, el mensaje fue contundente:
EE.UU. no permitirá que la isla se convierta en una amenaza de seguridad nacional a solo 90 millas de su territorio.
Las “líneas rojas” de Washington
Durante las conversaciones, EE.UU. reiteró condiciones clave para avanzar en la relación bilateral:
Liberación de presos políticos
Elecciones libres y justas
Mayor apertura política y económica
Compensación por propiedades confiscadas tras 1959
Estas demandas forman parte de la política histórica estadounidense para avanzar hacia el levantamiento del embargo.
La delegación también propuso:
Restablecer el acceso a internet en Cuba mediante servicios satelitales de Starlink
Una medida que impactaría directamente el control informativo del régimen.
Movimiento sin precedentes
El encuentro marca un hecho significativo:
Reuniones múltiples de alto nivel
Contacto directo con el círculo de poder
Preocupación por seguridad
Funcionarios estadounidenses también expresaron inquietud por:
Presencia de inteligencia extranjera
Actividad militar en la isla
Todo ello a menos de 100 millas de EE.UU.
Contexto geopolítico
Cuba atraviesa una crisis profunda
La administración Trump adopta una postura más firme
Menor disposición a concesiones
La línea final de Washington
Aunque EE.UU. apuesta por una solución diplomática, dejó clara su posición:
Si el régimen no actúa, Estados Unidos no permitirá un colapso que afecte su seguridad nacional
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