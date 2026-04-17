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Ormuz

Se desploma el precio del petróleo tras reapertura del estrecho de Ormuz

El crudo cae hasta un 10% tras anuncio de Irán sobre reapertura de Ormuz y señales de acuerdo con EE.UU

Trump iran

Se desploma el precio del petróleo tras reapertura del estrecho de Ormuz en medio de tregua

El mercado energético global reaccionó de inmediato.

El precio del petróleo registró una caída abrupta de hasta un 10% tras el anuncio de Irán de permitir el tránsito por el estrecho de Ormuz durante el alto el fuego con Estados Unidos.

Caída fuerte en los precios

Los principales indicadores del crudo reflejaron el impacto:

Brent: cayó a 89,43 dólares por barril (-8,93%)

WTI: descendió a 81,53 dólares (-11,65 dólares en un día)

La noticia generó un efecto inmediato en los mercados internacionales.

Clave: reapertura de Ormuz

El estrecho de Ormuz es una vía estratégica por donde circula gran parte del petróleo mundial.

Irán confirmó que permitirá el paso de buques mientras dure el cese de hostilidades, lo que redujo el temor a interrupciones en el suministro global.

Expectativa de acuerdo

El descenso también responde a señales de distensión:

Posibles negociaciones entre EE.UU. e Irán

Alto el fuego temporal en la región

Optimismo de los inversores

Donald Trump aseguró que las conversaciones podrían estar cerca de un acuerdo.

Mercados reaccionan

El impacto no se limitó al petróleo:

Chevron cayó 1,3%

Exxon Mobil bajó 1,6%

ConocoPhillips retrocedió 1,8%

Contexto aún inestable

Pese a la caída, el petróleo sigue cerca de los 90 dólares y mantiene una subida acumulada importante en el año.

El mercado continúa condicionado por:

Tensiones en Medio Oriente

Fragilidad del alto el fuego

Incertidumbre sobre una reapertura permanente de Ormuz

Impacto global

El movimiento refleja cómo cualquier cambio geopolítico en la región puede sacudir de inmediato la economía mundial.

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