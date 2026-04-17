🚨 Dron militar de EEUU realiza vuelo de vigilancia alrededor de Cuba

Dron de la Marina de EE.UU. realiza misión de vigilancia alrededor de Cuba en plena tensión
Un dron de alta tecnología de la Marina de Estados Unidos realizó una misión de vigilancia alrededor de Cuba, en medio de un clima de creciente tensión entre Washington y La Habana.
Se trata de un MQ-4C Triton, identificado con el indicativo BLKCAT6, que ejecutó un vuelo de reconocimiento durante la noche del jueves, según datos de rastreo aéreo.
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Operación de inteligencia en curso
La aeronave, fabricada por Northrop Grumman, operó a:
Altitudes de hasta 49,100 pies (≈15,000 metros)
Velocidad de 308 nudos
Patrones de órbita típicos de vigilancia
El recorrido incluyó la costa sur de Cuba, zonas cercanas a Santiago y posteriormente el área de La Habana.
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Rastreo en tiempo real
El vuelo fue seguido a través de plataformas públicas como Flightradar24 y cuentas OSINT especializadas.
Reportes indican que el dron:
Cruzó el oeste de la isla cerca de Pinar del Río
Realizó múltiples órbitas alrededor del territorio
Se encontraba frente a La Habana a la 1:12 UTC
Capacidad estratégica
El MQ-4C Triton es uno de los drones más avanzados del arsenal estadounidense:
Cobertura de hasta 4 millones de millas náuticas
Autonomía de hasta 24 horas
Especializado en inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR)
No es un hecho aislado
Este tipo de misiones ya se ha registrado anteriormente.
En febrero de 2026, otro Triton operó en la región junto a aeronaves de inteligencia como:
RC-135 Rivet Joint
P-8 Poseidon
Estas operaciones forman parte de la Operación Southern Spear, impulsada por el Comando Sur.
Contexto de alta tensión
El vuelo coincide con recientes declaraciones del gobierno cubano.
Ese mismo día, Miguel Díaz-Canel advirtió sobre una posible agresión militar de EE.UU. y llamó a prepararse para un eventual conflicto.
Señal geopolítica
La presencia de este tipo de aeronaves en el Caribe refuerza la percepción de vigilancia estratégica en una región clave para la seguridad hemisférica.