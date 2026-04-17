🚨 Dron militar de EEUU realiza vuelo de vigilancia alrededor de Cuba

Un dron de alta tecnología de la Marina de Estados Unidos realizó una misión de vigilancia alrededor de Cuba, en medio de un clima de creciente tensión entre Washington y La Habana.

Se trata de un MQ-4C Triton , identificado con el indicativo BLKCAT6 , que ejecutó un vuelo de reconocimiento durante la noche del jueves, según datos de rastreo aéreo.

La aeronave, fabricada por Northrop Grumman, operó a:

Altitudes de hasta 49,100 pies (≈15,000 metros)

Velocidad de 308 nudos

Patrones de órbita típicos de vigilancia

El recorrido incluyó la costa sur de Cuba, zonas cercanas a Santiago y posteriormente el área de La Habana.

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Rastreo en tiempo real

El vuelo fue seguido a través de plataformas públicas como Flightradar24 y cuentas OSINT especializadas.

Reportes indican que el dron:

Cruzó el oeste de la isla cerca de Pinar del Río

Realizó múltiples órbitas alrededor del territorio

Se encontraba frente a La Habana a la 1:12 UTC

Capacidad estratégica

El MQ-4C Triton es uno de los drones más avanzados del arsenal estadounidense:

Cobertura de hasta 4 millones de millas náuticas

Autonomía de hasta 24 horas

Especializado en inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR)

No es un hecho aislado

Este tipo de misiones ya se ha registrado anteriormente.

En febrero de 2026, otro Triton operó en la región junto a aeronaves de inteligencia como:

RC-135 Rivet Joint

P-8 Poseidon

Estas operaciones forman parte de la Operación Southern Spear, impulsada por el Comando Sur.

Contexto de alta tensión

El vuelo coincide con recientes declaraciones del gobierno cubano.

Ese mismo día, Miguel Díaz-Canel advirtió sobre una posible agresión militar de EE.UU. y llamó a prepararse para un eventual conflicto.

Señal geopolítica

La presencia de este tipo de aeronaves en el Caribe refuerza la percepción de vigilancia estratégica en una región clave para la seguridad hemisférica.