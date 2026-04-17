🚨 Choque en la Palmetto deja un fallecido; autoridades investigan posible suicidio

Un aparatoso accidente en la autopista Palmetto (SR-826) dejó una persona fallecida y provocó importantes afectaciones al tránsito en Miami-Dade durante la mañana del jueves.

Las autoridades informaron que investigan el caso como un posible suicidio , luego de recuperar un arma de fuego en la escena.

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade confirmó en un comunicado que:

Se encontró un arma dentro del vehículo

Detectives consideran que el disparo fue autoinfligido

La identidad del fallecido será divulgada tras notificar a la familia

Cómo ocurrió el accidente

Según el reporte preliminar:

Una camioneta circulaba por la calle NW 54 en dirección este

El vehículo no se detuvo en la intersección

Impactó contra un muro de hormigón

Luego cruzó hacia los carriles sur de la Palmetto

Colisionó con otro automóvil

El conductor de la camioneta fue declarado muerto en el lugar.

Otros afectados

El conductor del segundo vehículo resultó herido y fue trasladado a un hospital cercano.

Bomberos de Miami-Dade indicaron que uno de los lesionados fue llevado en helicóptero a un centro de trauma y se encuentra en condición estable.

Impacto en el tráfico

El incidente obligó al cierre de varios carriles de la autopista Palmetto en dirección sur, generando una fuerte congestión en la zona hasta pasado el mediodía.

La vía fue reabierta poco después de la 1:00 p.m.