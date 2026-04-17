🚨 Choque en la Palmetto deja un fallecido; autoridades investigan posible suicidio

Choque en la Palmetto deja un muerto: policía investiga posible suicidio del conductor
Un aparatoso accidente en la autopista Palmetto (SR-826) dejó una persona fallecida y provocó importantes afectaciones al tránsito en Miami-Dade durante la mañana del jueves.
Las autoridades informaron que investigan el caso como un posible suicidio, luego de recuperar un arma de fuego en la escena.
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Investigación en curso
La Oficina del Sheriff de Miami-Dade confirmó en un comunicado que:
Se encontró un arma dentro del vehículo
Detectives consideran que el disparo fue autoinfligido
La identidad del fallecido será divulgada tras notificar a la familia
Cómo ocurrió el accidente
Según el reporte preliminar:
Una camioneta circulaba por la calle NW 54 en dirección este
El vehículo no se detuvo en la intersección
Impactó contra un muro de hormigón
Luego cruzó hacia los carriles sur de la Palmetto
Colisionó con otro automóvil
El conductor de la camioneta fue declarado muerto en el lugar.
Otros afectados
El conductor del segundo vehículo resultó herido y fue trasladado a un hospital cercano.
Bomberos de Miami-Dade indicaron que uno de los lesionados fue llevado en helicóptero a un centro de trauma y se encuentra en condición estable.
Impacto en el tráfico
El incidente obligó al cierre de varios carriles de la autopista Palmetto en dirección sur, generando una fuerte congestión en la zona hasta pasado el mediodía.
La vía fue reabierta poco después de la 1:00 p.m.