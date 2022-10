Aly Sánchez regalará uno de sus vestidos a cambio de la historia más impactante de una cubana recién llegada

La publicación ya cuenta con más de seis mil comentarios y reacciones, donde cientos de antillanas le han contado a la influencer sus historias, algunas realmente desgarradoras.

Una de sus seguidoras le comentaba a Aly, “Yo llegué hace poco con mi bebé de ocho meses. Lo traje todo el desierto en un cargador, pasé mucho, pero ya estamos aquí, gracias a dios, y nuevamente esperando otro bebé. Me encantó el rojo, te queda hermoso, eres una mujer muy carismática, me encanta que no opacas a nadie, tú brillas con tu propia luz”

Por su parte, otra cubana le dejaba saber, “Qué bonito gesto, yo llegué hace tres semanas, recorrí seis países diferentes, sola, y es verdad que es muy duro comenzar de cero, no es nada comparado a lo que te cuentan o imaginas… Me encantan tus videos, me ayudan a ponerle un poco de humor a las cosas tan difíciles que vivimos los cubanos”

No faltaron quienes bromearan con Sánchez debido al aumento de peso que experimentan muchos recién llegados al poder disfrutar de manjares que han desaparecido de las mesas en la Isla, por lo que una usuaria le comentaba “Lo dices porque las que no estamos recién llegadas no nos va a servir, no nos entra el vestido”.

Esta no sería la primera vez que Aly tenga este gesto con sus seguidoras, pues ya anteriormente había ofrecido su vestido de novia como regalo a quien le contara su historia de amor personal y que fuera tan especial que le tocara su fibra más sensible.

Este ha sido un gran año para la presentadora de Univisón, quien recientemente celebró su primera nominación, junto al programa El News Café, a los 46 Annual Suncoast Regional Emmy Awards.

Fuente: periodicocubano.com