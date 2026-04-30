Wrexham busca mantener vivo sueño de ascenso a la Liga Premier

Josh Windass de Wrexham se desmarca de Yunus Konak de Oxford United para anotar un gol en el partido de la segunda división de Inglaterra, el martes 28 de abril de 2026, en Oxford, Inglaterra. (David Davies/PA vía AP) AP

Esta vez, está en juego un lugar en la Liga Premier.

“¿Creo que un desfibrilador es el regalo tradicional de la quinta temporada? Tendría sentido para este programa”.

Ese fue el mensaje que Ryan Reynolds, la celebridad de Hollywood que es copropietario del club, escribió en X, en alusión a la serie “Welcome to Wrexham”, que ha documentado el extraordinario ascenso del equipo desde el fondo de la pirámide de ligas del fútbol inglés.

Sin embargo, el último paso es el más grande.

Wrexham afronta el sábado la última jornada de partidos de la temporada regular en el Championship, la segunda división, con el objetivo de asegurar un lugar en los playoffs que determinarán el último boleto de ascenso a la Premier.

Los dos primeros equipos ascienden automáticamente —uno de ellos es Coventry, que terminará primero— y los equipos que finalicen del tercero al sexto avanzarán a los playoffs. Con un partido por disputar, Wrexham ocupa la sexta posición.

Ese último lugar de playoffs se disputa en una contienda a tres bandas entre Wrexham, Hull (séptimo, por detrás de Wrexham por diferencia de goles) y Derby (octavo, un punto más atrás).

Wrexham tiene el partido más difícil: en casa ante Middlesbrough, cuarto clasificado, que necesita ganar para tener opciones de terminar segundo.

Hull recibe al noveno Norwich, mientras que Derby juega en casa contra Sheffield United (15to en la clasificación).

Wrexham ya tiene asegurada la mejor posición final en sus 162 años de historia —su anterior mejor registro fue el 15to puesto en la segunda división en la temporada 1978-79. Pero aún es posible un cuarto ascenso consecutivo que superaría los sueños más descabellados de los propietarios.

Tres ascensos seguidos nunca se habían logrado antes en el fútbol inglés. Así que Wrexham, un club del que habla muchísima gente debido a su notable ascenso desde que fue comprado por Reynolds y Rob Mac (antes McElhenney) en 2021, va muy por delante de lo previsto.

“Al inicio de la temporada todos habrían aceptado este escenario”, indicó el mediocampista de Wrexham Ollie Rathbone

Los 12 partidos de la última jornada del Championship arrancarán a la misma hora.

Enfrentamientos clave

También es una jornada enorme, si no decisiva, en la Premier tanto para la lucha por el título como para la batalla por evitar el descenso.

Arsenal, que busca ser campeón de Inglaterra por primera vez desde 2004, lidera con tres puntos de ventaja sobre el segundo Manchester City, que tiene un partido pendiente. Arsenal recibe a Fulham el sábado y el City visita a Everton el lunes por la noche.

En el otro extremo de la tabla, Tottenham, tercero por la cola —un equipo de la máxima categoría desde 1978—, está en zona de descenso con cuatro partidos por jugar. Su próximo encuentro será una visita a Aston Villa el domingo. Tottenham está a dos puntos de West Ham, que el sábado visita a Brentford, y a cinco puntos de Nottingham Forest, que visita a Chelsea el lunes.

También destaca el partido en casa del Manchester United contra su rival Liverpool el domingo. Ocupan el tercer y cuarto puesto, respectivamente, y ambos buscan asegurar la clasificación a la Liga de Campeones.

Bajas

Aún está por verse por cuánto tiempo se ausentará el delantero egipcio Mohamed Salah, que dejará Liverpool al final de la temporada tras nueve años, después de sufrir una lesión de isquiotibial el fin de semana pasado.

El City espera que Rodri Hernández esté disponible para regresar tras una lesión muscular, después de perderse los dos últimos partidos del equipo.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP