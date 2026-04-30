CAOS MIGRATORIO EN EEUU: NUEVO CONTROL DE SEGURIDAD FRENA MÁS DE 12 MILLONES DE CASOS EN USCIS

El sistema migratorio de Estados Unidos enfrenta una nueva disrupción. La USCIS activó un mecanismo ampliado de verificación de antecedentes que ha provocado la pausa en la adjudicación de aproximadamente 12 millones de casos pendientes.
Un nuevo sistema de verificación del FBI paraliza millones de trámites migratorios en Estados Unidos
La medida obliga a reenviar huellas dactilares ya registradas al sistema del FBI, como parte de un proceso de revisión más estricto.
El cambio responde a una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en 2026, que exige un mayor acceso a bases de datos criminales federales.
Revisión obligatoria en el sistema Next Generation Identification (NGI)
Reenvío interno de datos biométricos
Prohibición temporal de aprobar casos sin verificación completa
Funcionarios han sido instruidos a detener decisiones hasta completar el proceso.
La pausa impacta solicitudes clave:
Residencia permanente (Green Card)
Ciudadanía (naturalización)
Asilo
Peticiones familiares
El sistema ya acumulaba más de 11.6 millones de casos pendientes antes de la medida.
Antes de esta nueva revisión:
Renovación de Green Card: más de 10 meses
Peticiones familiares: hasta 5 años
Naturalización: entre 7 y 10 meses
La nueva pausa podría extender aún más los tiempos.
La comunidad cubana figura entre las más afectadas:
Caída del 99.8% en aprobaciones de residencia
Más de 7,000 solicitudes con solo 15 aprobaciones en un mes
Inclusión en restricciones migratorias
Miles permanecen en un limbo legal.
Mientras los trámites se paralizan:
Arrestos por ICE aumentaron un 463%
Más de 1,000 detenciones mensuales a finales de 2025
La presión migratoria se intensifica.
En marzo de 2026:
Abogados presentaron demanda colectiva contra USCIS
Más de 100,000 casos de cubanos afectados
El sistema enfrenta cuestionamientos legales.
El endurecimiento de los controles de seguridad ha generado un impacto masivo en el sistema migratorio estadounidense, profundizando retrasos y dejando a millones de solicitantes en incertidumbre.
