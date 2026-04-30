CAOS MIGRATORIO EN EEUU: NUEVO CONTROL DE SEGURIDAD FRENA MÁS DE 12 MILLONES DE CASOS EN USCIS

Un nuevo sistema de verificación del FBI paraliza millones de trámites migratorios en Estados Unidos

Por Redacción América Noticias Miami
El sistema migratorio de Estados Unidos enfrenta una nueva disrupción. La USCIS activó un mecanismo ampliado de verificación de antecedentes que ha provocado la pausa en la adjudicación de aproximadamente 12 millones de casos pendientes.

La medida obliga a reenviar huellas dactilares ya registradas al sistema del FBI, como parte de un proceso de revisión más estricto.

Nuevo filtro de seguridad impacta el sistema

El cambio responde a una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en 2026, que exige un mayor acceso a bases de datos criminales federales.

Entre las nuevas medidas:

Revisión obligatoria en el sistema Next Generation Identification (NGI)

Reenvío interno de datos biométricos

Prohibición temporal de aprobar casos sin verificación completa

Funcionarios han sido instruidos a detener decisiones hasta completar el proceso.

Millones de trámites afectados

La pausa impacta solicitudes clave:

Residencia permanente (Green Card)

Ciudadanía (naturalización)

Asilo

Peticiones familiares

El sistema ya acumulaba más de 11.6 millones de casos pendientes antes de la medida.

Retrasos que ya eran críticos

Antes de esta nueva revisión:

Renovación de Green Card: más de 10 meses

Peticiones familiares: hasta 5 años

Naturalización: entre 7 y 10 meses

La nueva pausa podría extender aún más los tiempos.

Impacto directo en cubanos

La comunidad cubana figura entre las más afectadas:

Caída del 99.8% en aprobaciones de residencia

Más de 7,000 solicitudes con solo 15 aprobaciones en un mes

Inclusión en restricciones migratorias

Miles permanecen en un limbo legal.

Aumento de detenciones migratorias

Mientras los trámites se paralizan:

Arrestos por ICE aumentaron un 463%

Más de 1,000 detenciones mensuales a finales de 2025

La presión migratoria se intensifica.

Acciones legales en curso

En marzo de 2026:

Abogados presentaron demanda colectiva contra USCIS

Más de 100,000 casos de cubanos afectados

El sistema enfrenta cuestionamientos legales.

Conclusión

El endurecimiento de los controles de seguridad ha generado un impacto masivo en el sistema migratorio estadounidense, profundizando retrasos y dejando a millones de solicitantes en incertidumbre.

CAOS MIGRATORIO EN EEUU: NUEVO CONTROL DE SEGURIDAD FRENA MÁS DE 12 MILLONES DE CASOS EN USCIS

