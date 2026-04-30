REGRESAN LOS VUELOS MIAMI–CARACAS: AMERICAN AIRLINES REACTIVA RUTA TRAS 7 AÑOS

Tras casi siete años suspendidos, los vuelos directos entre Estados Unidos y Venezuela vuelven a operar. La aerolínea American Airlines reanudó la ruta entre Miami y Caracas, marcando un hito en la conectividad aérea entre ambos países.

El primer vuelo partió desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a la capital venezolana, y forma parte de un reinicio progresivo de operaciones que incluirá hasta dos vuelos diarios a partir de mayo .

The first commercial flight from the U.S. to Venezuela has just departed from Miami International Airport | #ONLYinDADE pic.twitter.com/4wQxN9jNy5

Frecuencia: hasta 2 vuelos diarios

El regreso elimina escalas y reduce significativamente los tiempos de viaje.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RapidResponse47/status/2049843524967739701?s=20&partner=&hide_thread=false Miami International Airport: "That's something you haven’t seen up on the board for the past 7 years—Caracas, Venezuela."



A symbol of "how much has changed in Venezuela over the past 117 days since Nicolás Maduro was taken by U.S. forces." pic.twitter.com/rj17OBLjBP — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 30, 2026

Un cambio clave en la conectividad

El reinicio de la ruta ocurre en un nuevo escenario político y diplomático entre ambos países, tras años de restricciones.

Durante este tiempo:

Los viajeros dependían de escalas en terceros países

Los costos de viaje eran elevados

La conectividad era limitada

La nueva ruta mejora el acceso directo entre ambos destinos.

‍‍ Impacto en la diáspora venezolana

El regreso de los vuelos representa un alivio para miles de familias:

Facilita reencuentros tras años de separación

Reduce costos y tiempos de viaje

Permite viajes más frecuentes

Especialmente relevante para la comunidad venezolana en Florida.

Efecto en precios y competencia

La reactivación también impacta el mercado:

Vuelos directos superan inicialmente los $1,000

Rutas con escala (Copa, entre otras) entre $700 y $800

Mayor competencia podría ajustar tarifas

Se espera una estabilización progresiva de precios.

Retos pendientes

A pesar del avance, persisten desafíos:

Trámites consulares limitados

Pasaportes vencidos

Procesos migratorios pendientes

La normalización total dependerá de avances diplomáticos.

Conclusión

La reanudación de los vuelos directos entre Miami y Caracas marca un punto de inflexión en la conectividad aérea y en la relación bilateral, con impacto directo en la movilidad, la economía y la vida de miles de venezolanos.