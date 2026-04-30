REGRESAN LOS VUELOS MIAMI–CARACAS: AMERICAN AIRLINES REACTIVA RUTA TRAS 7 AÑOS

Tras casi siete años suspendidos, los vuelos directos entre Estados Unidos y Venezuela vuelven a operar. La aerolínea American Airlines reanudó la ruta entre Miami y Caracas, marcando un hito en la conectividad aérea entre ambos países.
Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Se reanudan los vuelos directos entre Estados Unidos y Venezuela con dos frecuencias diarias desde mayo
Tras casi siete años suspendidos, los vuelos directos entre Estados Unidos y Venezuela vuelven a operar. La aerolínea American Airlines reanudó la ruta entre Miami y Caracas, marcando un hito en la conectividad aérea entre ambos países.
El primer vuelo partió desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a la capital venezolana, y forma parte de un reinicio progresivo de operaciones que incluirá hasta dos vuelos diarios a partir de mayo.
Ruta directa: Miami – Caracas
Operador: Envoy Air
Aeronave: Embraer 175 (menos de 100 pasajeros)
Frecuencia: hasta 2 vuelos diarios
El regreso elimina escalas y reduce significativamente los tiempos de viaje.
El reinicio de la ruta ocurre en un nuevo escenario político y diplomático entre ambos países, tras años de restricciones.
Durante este tiempo:
Los viajeros dependían de escalas en terceros países
Los costos de viaje eran elevados
La conectividad era limitada
La nueva ruta mejora el acceso directo entre ambos destinos.
El regreso de los vuelos representa un alivio para miles de familias:
Facilita reencuentros tras años de separación
Reduce costos y tiempos de viaje
Permite viajes más frecuentes
Especialmente relevante para la comunidad venezolana en Florida.
La reactivación también impacta el mercado:
Vuelos directos superan inicialmente los $1,000
Rutas con escala (Copa, entre otras) entre $700 y $800
Mayor competencia podría ajustar tarifas
Se espera una estabilización progresiva de precios.
A pesar del avance, persisten desafíos:
Trámites consulares limitados
Pasaportes vencidos
Procesos migratorios pendientes
La normalización total dependerá de avances diplomáticos.
La reanudación de los vuelos directos entre Miami y Caracas marca un punto de inflexión en la conectividad aérea y en la relación bilateral, con impacto directo en la movilidad, la economía y la vida de miles de venezolanos.
Suscribite a nuestro Newsletter