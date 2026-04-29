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Arsenal y Atlético intercambian goles de penal en empate 1-1 en ida de semifinales de Champions

MADRID (AP) — El Atlético de Madrid y Arsenal empataron el miércoles 1-1 en el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones.

Julián Álvarez del Atlético de Madrid durante el partido de semifinal de la Liga de Campeones contra Arsenal,el miércoles 29 de abril de 2026. (AP Foto/Manu Fernández)
Julián Álvarez del Atlético de Madrid durante el partido de semifinal de la Liga de Campeones contra Arsenal,el miércoles 29 de abril de 2026. (AP Foto/Manu Fernández) AP

Fue un duelo áspero en Madrid entre clubes que intentan volver a la final del torneo tras una larga ausencia y que buscan conquistar título europeo por primera vez.

También fue un contraste marcado con la semifinal del martes, cuando el campeón vigente Paris Saint-Germain superó por 5-4 al Bayern Múnich en un emocionante partido en Francia.

Viktor Gyökeres adelantó a Arsenal en el estadio Metropolitano al convertir un penal a los 44 minutos. El artillero argentino Julián Álvarez igualó para el Atlético —también de penal— a los 56.

A Arsenal le señalaron otro pena máxima a los 78 después de que Eberechi Eze fuera derribado por David Hancko dentro del área, pero la decisión fue anulada instantes después tras una revisión de video.

El partido de vuelta será el próximo martes en Inglaterra.

La última vez que el Atlético alcanzó la final de la Liga de Campeones fue en 2016, cuando perdió ante su rival de ciudad, el Real Madrid.

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