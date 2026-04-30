Trump vuelve a amenazar con reducir sus tropas en Alemania, un aliado clave en la OTAN

El canciller alemán Friedrich Merz conduce el vehículo blindado Boxer durante su visita al ejército en la base de la Bundeswehr en Münster, Alemania, el jueves 30 de abril de 2026. (Foto AP/Markus Schreiber, pool) AP

La publicación de Trump en redes sociales se produjo el miércoles después de que el canciller Friedrich Merz comentó que Teherán estaba “humillando” a Estados Unidos al dilatar su diplomacia sobre la guerra.

Trump lleva años cavilando sobre reducir la presencia militar estadounidense en Alemania y, recientemente, ha arremetido repetidamente contra la OTAN por su negativa a ayudar a Estados Unidos en la guerra con Irán, que ya lleva dos meses.

Desde que llegó al poder, los aliados de Estados Unidos en la OTAN han escuchado a Trump decir que Europa tendrá que ocuparse de su propia seguridad —y de la de Ucrania— en el futuro.

Según las operaciones, los ejercicios y las rotaciones de tropas, por lo general hay desplegados en Europa entre 80.000 y 100.000 efectivos de Estados Unidos. Los aliados de la OTAN han esperado que las tropas estadounidenses desplegadas después de que Rusia inició la guerra contra Ucrania en 2022 sean las primeras en marcharse.

Alemania alberga varias instalaciones militares de Estados Unidos, entre ellas la sede de sus mandos para Europa y África, la base aérea de Ramstein y un centro médico en Landstuhl, donde se atiende a heridos de guerras de Estados Unidos en lugares como Afganistán e Irak. En el país también hay desplegados misiles nucleares estadounidenses.

Ed Arnold, experto en seguridad europea del Royal United Services Institute (RUSI) en Londres, señaló que Estados Unidos obtiene mucho de su presencia en Alemania —como logística y apoyo para operaciones de combate en Oriente Medio— y que era poco probable que se retirara.

La publicación de Trump, indicó, muy probablemente es “fanfarronería”.

“Hay una diferencia entre la visión militar y la visión política”, explicó Arnold. “El problema con algunas de estas amenazas es que ya no resultan tan irritantes como lo eran hace un par de años”.

Ni la OTAN ni el gobierno alemán hicieron comentarios al respecto.

Merz, que visitó tropas en un área de entrenamiento militar en Munster, en el norte de Alemania, el jueves, no abordó directamente los comentarios de Trump, pero aludió a trabajar “codo con codo para beneficio mutuo y con una profunda solidaridad transatlántica”, y afirmó que su gobierno durante el último año ha “hecho grandes esfuerzos para reforzar la seguridad de Alemania”.

Arnold, de RUSI, dijo que a Europa le preocupan más cuestiones como un redespliegue de sistemas de misiles Patriot y munición desde Alemania hacia Oriente Medio, y las notificaciones a países de la OTAN como Estonia de que los pedidos de armas estadounidenses se retrasarán porque el gobierno de Estados Unidos está priorizando otras necesidades.

Un alto funcionario occidental dijo a The Associated Press que no tenía conocimiento de conversaciones entre Estados Unidos y Alemania u otros aliados sobre la posibilidad de reducciones de tropas en Alemania.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato para tratar asuntos delicados, observó que Europa y Alemania —que recientemente anunciaron su nueva estrategia militar— están asumiendo más responsabilidad por la seguridad en el continente.

Estados Unidos confirmó en octubre pasado que reduciría su presencia de tropas en las fronteras de la OTAN con Ucrania. La decisión de recortar entre 1.500 y 3.000 soldados se tomó con poca antelación e inquietó al aliado Rumania, donde la organización militar opera una base aérea.

Mientras Rusia observa, la guerra con Irán ha tenido un impacto

El gobierno de Estados Unidos informó a los aliados a comienzos del año pasado que estaba revisando su “postura” militar en Europa y en otros lugares. Se esperaba que las conclusiones de esa revisión se hicieran públicas a finales de 2025, pero aún no han salido a la luz.

Sin embargo, Estados Unidos sí se comprometió a informar con antelación a sus aliados sobre cualquier cambio para garantizar que no se cree un vacío de seguridad en un momento en que Rusia se muestra cada vez más confrontativa.

Muchos líderes europeos creen que el presidente ruso Vladímir Putin podría intentar lanzar un ataque en otra parte de Europa antes de que termine la década, especialmente si gana su guerra en Ucrania.

La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán solo hizo más probable la perspectiva de una retirada, y desde que el conflicto comenzó el 28 de febrero se han celebrado numerosas reuniones entre funcionarios del gobierno, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y líderes europeos.

Durante el último año, los aliados europeos y Canadá han entendido que tendrán que proporcionar las defensas convencionales de Europa. La principal contribución de Estados Unidos a la disuasión de la OTAN en adelante será la presencia de armas nucleares estadounidenses y de algunas tropas.

La obsesión de Trump con Groenlandia

El gobierno de Trump ya ha provocado confusión en Europa con anuncios de cambios en el apoyo a la defensa.

En septiembre, los planes para detener parte de la financiación de asistencia de seguridad a países europeos a lo largo de la frontera con Rusia fueron recibidos con desconcierto, ya que algunos líderes de defensa bálticos dijeron que no habían recibido notificación oficial.

Más allá de la incertidumbre sobre el personal de Estados Unidos, los aliados se han acostumbrado a los arrebatos de Trump, tras soportar insultos como “cobardes” o escuchar que la OTAN era calificada de “tigre de papel” por su aliado más poderoso en las últimas semanas.

Las amenazas repetidas de irse por completo, o por cuestiones como el gasto en defensa, los han insensibilizado ante publicaciones en redes sociales en las que Trump podría estar considerando una u otra medida.

El verdadero daño a la unidad de la OTAN lo causó la obsesión de Trump con Groenlandia y su intención de anexionarse la isla, que es una parte semiautónoma del aliado Dinamarca, incluso enviando allí a familiares y a funcionarios del gobierno.

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Burrows informó desde Londres y Cook desde Bruselas. Jamey Keaten en Ginebra contribuyó a este reportaje.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP