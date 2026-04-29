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Alexei Ramírez

Alexei Ramírez dio positivo por 4 esteroides en el Clásico Mundial de béisbol

Alexei Ramírez, el ex campocorto de los Medias Blancas de Chicago, dio positivo por cuatro esteroides anabólicos durante el Clásico Mundial de Béisbol en marzo, cuando estableció un récord como el jugador de mayor edad en participar en el torneo.

ARCHIVO - Alexei Ramírez, ex jugador de los Medias Blancas de Chicago, charla con otros jugadores, previo a una clínica de béisbol, el miércoles 16 de diciembre de 2025, en La Habana. (AP Foto/Ramón Espinosa)
ARCHIVO - Alexei Ramírez, ex jugador de los Medias Blancas de Chicago, charla con otros jugadores, previo a una clínica de béisbol, el miércoles 16 de diciembre de 2025, en La Habana. (AP Foto/Ramón Espinosa) AP

El cubano de 44 años dio positivo por “metabolitos de mesterolona, metandienona, oxandrolona y estanozolol”, informó el miércoles la Agencia Internacional de Controles al anunciar su suspensión provisional del deporte.

Ramírez tuvo una trayectoria de nueve años en las Grandes Ligas, principalmente como campocorto, con los Medias Blances, los Padres de San Diego y los Rays de Tampa Bay. Fue segundo en la votación al Novato del Año de la Liga Americana en 2008, premio que ganó Evan Longoria, de los Rays.

Ramírez, campeón olímpico con Cuba en los Juegos de Atenas 2004, integró el equipo que obtuvo la medalla de plata en el Clásico Mundial dos años después, edición que ganó Japón. Allí, Roger Clemens, de 43 años, había establecido el récord previo como el jugador de mayor edad al representar a Estados Unidos.

Ramírez volvió al roster de Cuba 20 años después como jugador de banca para romper esa marca.

La ITA indicó que notificó a Ramírez el resultado de una muestra tomada durante el torneo. Cuba fue eliminada en la fase de grupos.

La agencia, con sede en Lausana, Suiza, señaló que los esteroides en cuestión están “asociados con promover un rápido crecimiento muscular, un aumento de la fuerza y un mejor rendimiento físico”.

Ramírez conectó 115 jonrones en las mayores y remolcó 590 carreras en su trayectoria de temporada regular hasta 2016.

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Deportes AP: https://apnews.com/deportes

FUENTE: AP

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