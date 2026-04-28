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Mourinho

MOURINHO APUNTA AL REAL MADRID: FLORENTINO PÉREZ QUIERE SU REGRESO PARA RECONSTRUIR EL CLUB

El técnico portugués surge como principal candidato para regresar al banquillo del Real Madrid en medio de un proceso de reestructuración

El entrenador del Fenerbahce, José Mourinho, a la izquierda, durante el partido de vuelta de los playoffs de la Liga de Europa entre el Anderlecht y el Fenerbahce en el estadio RSC Anderlecht en Bruselas, el jueves 20 de febrero de 2025. (AP Foto/Omar La Habana)
El entrenador del Fenerbahce, José Mourinho, a la izquierda, durante el partido de vuelta de los playoffs de la Liga de Europa entre el Anderlecht y el Fenerbahce en el estadio RSC Anderlecht en Bruselas, el jueves 20 de febrero de 2025. (AP Foto/Omar La Habana) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El Real Madrid podría estar preparando un giro contundente en su banquillo. Según reveló el periodista David Ornstein en The Athletic, el presidente Florentino Pérez estaría considerando seriamente el regreso de José Mourinho como pieza clave para reconstruir el equipo.

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Decisión directa desde la presidencia

La información apunta a que Florentino Pérez ha asumido personalmente el proceso de selección y ve en Mourinho al técnico capaz de devolver al club a la élite.

El movimiento marcaría un regreso histórico, más de una década después de su primera etapa (2010-2013).

Un perfil probado en escenarios de alta presión

Durante su anterior ciclo en el club, Mourinho:

Ganó una Liga

Conquistó una Copa del Rey

Compitió contra el Barcelona de Pep Guardiola

Aunque no logró la Champions League, dejó una base competitiva que redefinió al equipo en ese momento.

El objetivo: la Champions número 16

Según el reporte, uno de los grandes objetivos del presidente sería que Mourinho lidere al club en la búsqueda de la llamada “Decimosexta”.

Operación viable en lo económico

El regreso del técnico portugués no sería complejo desde el punto de vista contractual:

Cláusula de rescisión cercana a 3 millones de euros

Posible salida del Benfica tras el cierre de temporada

Tiempo suficiente para planificar la campaña 2026

Un escenario que facilita su llegada frente a otros candidatos.

Interés internacional y competencia

El interés del Real Madrid podría alterar otros planes en el mercado, incluyendo el del Newcastle United, que también habría considerado a Mourinho para su proyecto.

Un regreso que divide opiniones

Mientras algunos ven en Mourinho una apuesta de experiencia y carácter, otros dentro del entorno del club mantienen dudas sobre si es la mejor opción disponible.

La decisión final podría marcar el rumbo del Real Madrid en los próximos añ

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