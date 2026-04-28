MOURINHO APUNTA AL REAL MADRID: FLORENTINO PÉREZ QUIERE SU REGRESO PARA RECONSTRUIR EL CLUB

El Real Madrid podría estar preparando un giro contundente en su banquillo. Según reveló el periodista David Ornstein en The Athletic, el presidente Florentino Pérez estaría considerando seriamente el regreso de José Mourinho como pieza clave para reconstruir el equipo.
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Decisión directa desde la presidencia
La información apunta a que Florentino Pérez ha asumido personalmente el proceso de selección y ve en Mourinho al técnico capaz de devolver al club a la élite.
El movimiento marcaría un regreso histórico, más de una década después de su primera etapa (2010-2013).
Un perfil probado en escenarios de alta presión
Durante su anterior ciclo en el club, Mourinho:
Ganó una Liga
Conquistó una Copa del Rey
Compitió contra el Barcelona de Pep Guardiola
Aunque no logró la Champions League, dejó una base competitiva que redefinió al equipo en ese momento.
El objetivo: la Champions número 16
Según el reporte, uno de los grandes objetivos del presidente sería que Mourinho lidere al club en la búsqueda de la llamada “Decimosexta”.
Operación viable en lo económico
El regreso del técnico portugués no sería complejo desde el punto de vista contractual:
Cláusula de rescisión cercana a 3 millones de euros
Posible salida del Benfica tras el cierre de temporada
Tiempo suficiente para planificar la campaña 2026
Un escenario que facilita su llegada frente a otros candidatos.
Interés internacional y competencia
El interés del Real Madrid podría alterar otros planes en el mercado, incluyendo el del Newcastle United, que también habría considerado a Mourinho para su proyecto.
Un regreso que divide opiniones
Mientras algunos ven en Mourinho una apuesta de experiencia y carácter, otros dentro del entorno del club mantienen dudas sobre si es la mejor opción disponible.
La decisión final podría marcar el rumbo del Real Madrid en los próximos añ