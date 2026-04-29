TRAGEDIA: HALLAN MUERTO A CAMIONERO CUBANO BUSCADO POR EL FBI EN GEORGIA

El caso que mantenía en alerta a autoridades y comunidad migrante en Estados Unidos ha dado un giro trágico.
El camionero cubano Alejandro Jacomino González, de 41 años, fue hallado sin vida en el estado de Georgia, tras más de diez días desaparecido.
La información fue confirmada por familiares a medios locales, luego de que el FBI notificara a su esposa sobre el hallazgo.
Desaparición en ruta y hallazgo del camión
González había desaparecido el 17 de abril mientras transportaba autos de lujo desde el puerto de Brunswick, Georgia, hacia Miami.
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Según el FBI:
Realizó una parada en Brevard, Florida, a la 1:21 a.m.
Horas después, el GPS registró un desvío inusual
Perdió toda comunicación poco después
El camión fue localizado en Port Wentworth, Georgia, sin el conductor y con parte de la carga desaparecida.
Investigación bajo sospecha criminal
El caso fue tratado como:
Desaparición sospechosa
Posible secuestro
Robo de carga
Hasta ahora:
No se han revelado las causas de la muerte
No hay confirmación oficial detallada de las autoridades locales
La investigación sigue en curso.
Patrón preocupante en camioneros cubanos
El caso recuerda otros hechos similares en EE.UU., como el asesinato de Alexis Sánchez Azcuy en 2022.
Ambos comparten patrones:
Desaparición durante rutas
Camiones abandonados
Carga robada
Expertos advierten sobre posibles redes criminales que atacan transportistas.
Impacto en la comunidad
González residía en Florida y era descrito como trabajador y dedicado a su familia.
Su muerte ha generado:
Consternación entre familiares
Preocupación en la comunidad cubana
Llamados a esclarecer el caso
Conclusión
El hallazgo sin vida de Alejandro Jacomino González marca un desenlace trágico en un caso que expone los riesgos que enfrentan transportistas en rutas de larga distancia en Estados Unidos.
Las autoridades continúan investigando para determinar responsabilidades.