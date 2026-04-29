TRAGEDIA: HALLAN MUERTO A CAMIONERO CUBANO BUSCADO POR EL FBI EN GEORGIA

El camionero cubano Alejandro Jacomino González , de 41 años, fue hallado sin vida en el estado de Georgia, tras más de diez días desaparecido.

La información fue confirmada por familiares a medios locales, luego de que el FBI notificara a su esposa sobre el hallazgo.

González había desaparecido el 17 de abril mientras transportaba autos de lujo desde el puerto de Brunswick, Georgia, hacia Miami.

Realizó una parada en Brevard, Florida, a la 1:21 a.m.

Perdió toda comunicación poco después

El camión fue localizado en Port Wentworth, Georgia, sin el conductor y con parte de la carga desaparecida.

Investigación bajo sospecha criminal

El caso fue tratado como:

Desaparición sospechosa

Posible secuestro

Robo de carga

Hasta ahora:

No se han revelado las causas de la muerte

No hay confirmación oficial detallada de las autoridades locales

La investigación sigue en curso.

Patrón preocupante en camioneros cubanos

El caso recuerda otros hechos similares en EE.UU., como el asesinato de Alexis Sánchez Azcuy en 2022.

Ambos comparten patrones:

Desaparición durante rutas

Camiones abandonados

Carga robada

Expertos advierten sobre posibles redes criminales que atacan transportistas.

Impacto en la comunidad

González residía en Florida y era descrito como trabajador y dedicado a su familia.

Su muerte ha generado:

Consternación entre familiares

Preocupación en la comunidad cubana

Llamados a esclarecer el caso

Conclusión

El hallazgo sin vida de Alejandro Jacomino González marca un desenlace trágico en un caso que expone los riesgos que enfrentan transportistas en rutas de larga distancia en Estados Unidos.

Las autoridades continúan investigando para determinar responsabilidades.