LUJO EN MEDIO DEL COLAPSO: OTRO PORSCHE SIN CHAPA CIRCULA EN LAS CALLES DE LA HABANA

Un nuevo avistamiento de vehículos de alta gama vuelve a generar debate en Cuba. Un Porsche Panamera blanco fue captado circulando sin matrícula por calles de La Habana, según un video difundido en redes sociales.

Las imágenes muestran el automóvil recorriendo una avenida rodeada de palmeras, en un contexto marcado por la crisis económica y energética que atraviesa el país.

Porsche sin chapa por las calles cubanas

El hecho ocurre pocos días después de que otro Porsche Panamera, de color negro, fuera visto en la capital cubana.

Aumento de autos de lujo en circulación

Vehículos sin matrícula tras salir del puerto

Difusión constante en redes sociales

La práctica responde a procesos administrativos posteriores a la importación.

Autos sin chapa: explicación oficial

Los vehículos importados en Cuba suelen circular inicialmente sin matrícula debido a que:

Salen del puerto de Regla sin registro final

La inscripción oficial se realiza posteriormente

El proceso puede tardar semanas

Una práctica que se ha vuelto más visible desde 2023.

Un lujo fuera de escala

El Porsche Panamera tiene un valor que contrasta con la realidad cubana:

Precio base: más de 90,000 dólares

Versiones superiores: hasta 200,000 dólares o más

Mientras tanto en Cuba:

Salario promedio inferior a 20 dólares mensuales

Apagones prolongados

Escasez de combustible

Una brecha económica que genera fuertes reacciones.

Importación de autos en aumento

El flujo de vehículos de alta gama ha crecido en los últimos años:

Licencias otorgadas desde EE.UU. para exportación

Importaciones por mipymes

Flexibilización legal con nuevas regulaciones

El Decreto 119/24 permitió ampliar la compraventa en divisas.

Reacción social dividida

Cada nuevo avistamiento genera:

Asombro por la presencia de autos de lujo

Críticas por la desigualdad

Debate sobre el acceso a recursos

Para muchos, estos vehículos simbolizan la brecha económica en la isla.

Conclusión

La presencia creciente de autos de lujo en Cuba, en medio de una crisis estructural, continúa alimentando el debate público sobre desigualdad y acceso a recursos en el país.