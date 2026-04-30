LUJO EN MEDIO DEL COLAPSO: OTRO PORSCHE SIN CHAPA CIRCULA EN LAS CALLES DE LA HABANA

Un nuevo avistamiento de vehículos de alta gama vuelve a generar debate en Cuba. Un Porsche Panamera blanco fue captado circulando sin matrícula por calles de La Habana, según un video difundido en redes sociales.
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Un Porsche Panamera sin chapa fue captado en La Habana, en contraste con la crisis económica y energética en Cuba
Un nuevo avistamiento de vehículos de alta gama vuelve a generar debate en Cuba. Un Porsche Panamera blanco fue captado circulando sin matrícula por calles de La Habana, según un video difundido en redes sociales.
Las imágenes muestran el automóvil recorriendo una avenida rodeada de palmeras, en un contexto marcado por la crisis económica y energética que atraviesa el país.
El hecho ocurre pocos días después de que otro Porsche Panamera, de color negro, fuera visto en la capital cubana.
Ambos casos reflejan un fenómeno creciente:
Aumento de autos de lujo en circulación
Vehículos sin matrícula tras salir del puerto
Difusión constante en redes sociales
La práctica responde a procesos administrativos posteriores a la importación.
Los vehículos importados en Cuba suelen circular inicialmente sin matrícula debido a que:
Salen del puerto de Regla sin registro final
La inscripción oficial se realiza posteriormente
El proceso puede tardar semanas
Una práctica que se ha vuelto más visible desde 2023.
El Porsche Panamera tiene un valor que contrasta con la realidad cubana:
Precio base: más de 90,000 dólares
Versiones superiores: hasta 200,000 dólares o más
Mientras tanto en Cuba:
Salario promedio inferior a 20 dólares mensuales
Apagones prolongados
Escasez de combustible
Una brecha económica que genera fuertes reacciones.
El flujo de vehículos de alta gama ha crecido en los últimos años:
Licencias otorgadas desde EE.UU. para exportación
Importaciones por mipymes
Flexibilización legal con nuevas regulaciones
El Decreto 119/24 permitió ampliar la compraventa en divisas.
Cada nuevo avistamiento genera:
Asombro por la presencia de autos de lujo
Críticas por la desigualdad
Debate sobre el acceso a recursos
Para muchos, estos vehículos simbolizan la brecha económica en la isla.
La presencia creciente de autos de lujo en Cuba, en medio de una crisis estructural, continúa alimentando el debate público sobre desigualdad y acceso a recursos en el país.
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