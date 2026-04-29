ESCÁNDALO EN EL CLÁSICO MUNDIAL: ALEXEI RAMÍREZ DA POSITIVO POR CUATRO ESTEROIDES

El béisbol internacional enfrenta un nuevo escándalo. El exjugador de Grandes Ligas Alexei Ramírez dio positivo por cuatro esteroides anabólicos durante el Clásico Mundial de Béisbol, según confirmó la International Testing Agency .

El resultado provocó su suspensión provisional inmediata , generando impacto dentro del torneo y en el entorno del béisbol cubano.

ARCHIVO - Alexei Ramírez, ex jugador de los Medias Blancas de Chicago, charla con otros jugadores, previo a una clínica de béisbol, el miércoles 16 de diciembre de 2025, en La Habana. (AP Foto/Ramón Espinosa)

De acuerdo con el informe oficial, Ramírez dio positivo por:

Oxandrolona

Estanozolol

Sustancias asociadas con aumento de masa muscular, fuerza y rendimiento físico.

Récord histórico empañado

El jugador cubano, de 44 años, había regresado al torneo para hacer historia:

Se convirtió en el jugador de mayor edad en participar en el Clásico Mundial

Volvió a la selección cubana tras más de 20 años

Un logro que ahora queda bajo la sombra del dopaje.

Trayectoria destacada en MLB

Ramírez tuvo una carrera sólida en Grandes Ligas:

9 temporadas en MLB

Equipos como Chicago White Sox, San Diego Padres y Tampa Bay Rays

115 jonrones y 590 carreras impulsadas

Fue además subcampeón del Novato del Año en 2008, detrás de Evan Longoria.

Historial internacional

Antes de su carrera en MLB, Ramírez también brilló con Cuba:

Campeón olímpico en Atenas 2004

Subcampeón del Clásico Mundial

Su legado internacional ahora queda seriamente cuestionado.

Caso en desarrollo

La muestra fue tomada durante el torneo y el jugador ya fue notificado.

La investigación continúa y podría derivar en sanciones más severas.