ESCÁNDALO EN EL CLÁSICO MUNDIAL: ALEXEI RAMÍREZ DA POSITIVO POR CUATRO ESTEROIDES

El béisbol internacional enfrenta un nuevo escándalo. El exjugador de Grandes Ligas Alexei Ramírez dio positivo por cuatro esteroides anabólicos durante el Clásico Mundial de Béisbol, según confirmó la International Testing Agency.
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El ex MLB cubano Alexei Ramírez es suspendido provisionalmente tras dar positivo por múltiples sustancias prohibidas
El béisbol internacional enfrenta un nuevo escándalo. El exjugador de Grandes Ligas Alexei Ramírez dio positivo por cuatro esteroides anabólicos durante el Clásico Mundial de Béisbol, según confirmó la International Testing Agency.
El resultado provocó su suspensión provisional inmediata, generando impacto dentro del torneo y en el entorno del béisbol cubano.
De acuerdo con el informe oficial, Ramírez dio positivo por:
Mesterolona
Metandienona
Oxandrolona
Estanozolol
Sustancias asociadas con aumento de masa muscular, fuerza y rendimiento físico.
Récord histórico empañado
El jugador cubano, de 44 años, había regresado al torneo para hacer historia:
Se convirtió en el jugador de mayor edad en participar en el Clásico Mundial
Volvió a la selección cubana tras más de 20 años
Un logro que ahora queda bajo la sombra del dopaje.
Trayectoria destacada en MLB
Ramírez tuvo una carrera sólida en Grandes Ligas:
9 temporadas en MLB
Equipos como Chicago White Sox, San Diego Padres y Tampa Bay Rays
115 jonrones y 590 carreras impulsadas
Fue además subcampeón del Novato del Año en 2008, detrás de Evan Longoria.
Historial internacional
Antes de su carrera en MLB, Ramírez también brilló con Cuba:
Campeón olímpico en Atenas 2004
Subcampeón del Clásico Mundial
Su legado internacional ahora queda seriamente cuestionado.
Caso en desarrollo
La muestra fue tomada durante el torneo y el jugador ya fue notificado.
La investigación continúa y podría derivar en sanciones más severas.
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