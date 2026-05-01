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Wheeler domina con 8 ponches y los Filis resisten una furiosa remontada de Marlins

MIAMI (AP) — Zack Wheeler ponchó a ocho en seis sólidas entradas en las que permitió una carrera, Bryson Stott conectó un jonrón y los Filis de Filadelfia derrotaron 6-5 a los Marlins de Miami el viernes por la noche.

Zack Wheeler (45), lanzador de los Filis de Filadelfia, trabaja durante la primera entrada contra los Marlins de Miami, el viernes 1 de mayo de 2026, en Miami. (AP Foto/Jim Rassol)
Zack Wheeler (45), lanzador de los Filis de Filadelfia, trabaja durante la primera entrada contra los Marlins de Miami, el viernes 1 de mayo de 2026, en Miami. (AP Foto/Jim Rassol) AP

Alec Bohm y el panameño Edmundo Sosa aportaron dos imparables cada uno e impulsaron una carrera para ayudar a los Filis a mejorar a 4-0 bajo el mando del mánager interino Don Mattingly.

En su segunda aparición desde que comenzó la temporada en la lista de lesionados, Wheeler (1-0) permitió tres hits y otorgó dos bases por bolas. Wheeler se sometió a una cirugía en septiembre después de que se descubriera un coágulo de sangre en su hombro derecho y debutó en la temporada con una salida de cinco entradas contra Atlanta el 26 de abril.

El toletero de los Filis Kyle Schwarber, quien comenzó el viernes con 11 jonrones, la mayor cifra de la Liga Nacional, se ponchó cinco veces.

El sencillo productor de Sosa y el cuadrangular de tres carreras de Stott ante el relevista Cade Gibson en la séptima pusieron el juego 6-1.

Los Marlins recortaron la diferencia con el sencillo impulsor del dominicano Otto López, el elevado de sacrificio de Liam Hicks y el sencillo productor del dominicano Agustín Ramírez ante los relevistas Jonathan Bowlan y el venezolano José Alvarado en la octava.

El dominicano Eury Pérez (2-3) permitió dos carreras y cuatro hits en cinco entradas. Dio dos bases por bolas y ponchó a seis.

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