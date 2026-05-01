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TRUMP ELEVA LA TENSIÓN: AMENAZA CON ENVIAR PORTAAVIONES A CUBA PARA FORZAR RENDICIÓN

El presidente Donald Trump sugiere despliegue militar cerca de Cuba mientras endurece sanciones económicas contra el régimen

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
PORTAAVIONES CUBA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó el tono contra Cuba al sugerir que su administración podría desplegar un portaaviones frente a las costas de la isla para presionar una eventual rendición del régimen.

Durante un evento en Florida, Trump afirmó que Estados Unidos podría actuar “casi de inmediato” sobre Cuba, planteando incluso un escenario en el que una demostración de fuerza militar obligaría a una capitulación.

Escenario de presión militar

El mandatario describió un posible despliegue:

Mencionó el portaaviones USS Abraham Lincoln

Sugirió acercarlo a la costa cubana como medida de presión

Indicó que la acción podría forzar una respuesta inmediata del régimen

No se han anunciado planes oficiales ni detalles operativos.

Sanciones económicas en paralelo

Las declaraciones coinciden con una nueva orden ejecutiva firmada por Trump que:

Bloquea bienes vinculados al régimen cubano en EE.UU.

Amplía sanciones a sectores clave como energía y finanzas

Restringe visas a funcionarios y colaboradores

La medida forma parte de una estrategia de presión sostenida.

Contexto de tensión creciente

El escenario actual incluye:

Aumento de sanciones económicas

Presión diplomática y militar

Crisis interna en Cuba

La isla enfrenta apagones prolongados y escasez de recursos.

Reacciones y advertencias

El secretario de Estado Marco Rubio ha advertido recientemente sobre el impacto regional de la crisis cubana, mientras autoridades en La Habana han rechazado cualquier amenaza de intervención.

Conclusión

Las declaraciones de Trump refuerzan un escenario de alta tensión entre Estados Unidos y Cuba, combinando presión económica con mensajes de fuerza militar en un momento crítico para la isla.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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