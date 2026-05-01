EEUU ENDURECE SANCIONES: TRUMP ORDENA BLOQUEO TOTAL DE BIENES VINCULADOS AL RÉGIMEN CUBANO

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , firmó una orden ejecutiva que bloquea todos los bienes e intereses en propiedades dentro del territorio estadounidense de personas extranjeras vinculadas al régimen cubano, en una de las medidas más amplias adoptadas hasta ahora contra La Habana.

La disposición, emitida desde la Casa Blanca, amplía el alcance de sanciones previas y se apoya en la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA), reforzando el marco establecido por la Orden Ejecutiva 14380.

Embed - URGENTE: TRUMP ENDURECE EL CERCO: FIRMA ORDEN EJECUTIVA QUE AMPLÍA SANCIONES CONTRA CUBA

Congelación de bienes en EE.UU.

Prohibición de transacciones con personas designadas

Sanciones a sectores clave: energía, finanzas, minería y defensa

También incluye a funcionarios, ejecutivos y colaboradores del régimen.

Alcance ampliado: familiares y redes vinculadas

Uno de los puntos más significativos:

Extiende sanciones a familiares adultos de los implicados

Incluye a quienes brinden apoyo material o tecnológico

Abarca casos de corrupción y violaciones de derechos humanos

Las designaciones pueden aplicarse sin notificación previa.

Restricciones migratorias y presión internacional

La orden también establece:

Suspensión de visas a personas sancionadas

Posibles medidas contra bancos extranjeros que colaboren

Restricciones financieras globales

El objetivo es limitar el acceso del régimen a recursos internacionales.

Justificación de seguridad nacional

La administración argumenta que Cuba representa:

Una “amenaza inusual y extraordinaria”

Un entorno para operaciones de inteligencia extranjera

Un riesgo a menos de 100 millas del territorio estadounidense

Impacto en la economía cubana

Las sanciones se producen en medio de una crisis interna:

Apagones prolongados en gran parte del país

Caída sostenida del PIB

Escasez de combustible y bienes básicos

Expertos señalan que la presión económica continuará aumentando.

Reacción del régimen cubano

Autoridades cubanas han calificado la medida como:

“Castigo colectivo”

Parte de una política de presión sostenida

El gobierno rechaza las acusaciones de Washington.

La nueva orden ejecutiva marca una escalada en la política de presión de Estados Unidos hacia Cuba, con implicaciones directas en el ámbito económico, financiero y migratorio.