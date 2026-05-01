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CASO HIALEAH: POSPONEN JUICIO POR CRIMEN DE JOVEN CUBANO Y SUMAN NUEVO CARGO CLAVE

El proceso por el asesinato de Daylon Fleitas se aplaza hasta agosto mientras la fiscalía refuerza el caso

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Daylon Fleitas

El proceso judicial por el asesinato del joven cubano Daylon Fleitas fue aplazado hasta el próximo 12 de agosto por la corte del condado de Miami-Dade, en un caso que continúa generando conmoción en la comunidad.

Los acusados, Alfredo Carballo González y Ariely Álvarez Cabrera, no comparecieron en la audiencia virtual, lo que contribuyó a la decisión del tribunal de reprogramar el juicio.

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Fiscalía refuerza el caso

Durante la audiencia, la fiscalía presentó un nuevo cargo contra Carballo:

Robo a mano armada

Se suma a asesinato en segundo grado

Manipulación de evidencia

El acusado se declaró no culpable a través de su defensa.

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Dolor y frustración en la familia

El aplazamiento provocó una fuerte reacción entre los familiares de la víctima.

La madre del joven expresó su angustia:

“Mi familia está apagada”, declaró ante medios locales.

El hermano calificó el proceso como largo, pero confía en que se haga justicia.

Detalles del crimen

El asesinato ocurrió el 3 de agosto de 2025 en Medley:

La víctima acudió a cobrar una deuda

Fue atacada dentro de un vehículo

El cuerpo fue ocultado y hallado días después

Las autoridades documentaron intentos de encubrimiento tras el crimen.

Huida y captura de los acusados

Tras el hecho:

Los acusados huyeron a México

Fueron posteriormente extraditados

Permanecen detenidos sin derecho a fianza

El caso sigue bajo proceso judicial.

Conclusión

El aplazamiento del juicio y la incorporación de nuevos cargos reflejan la complejidad del caso, mientras la familia de la víctima continúa a la espera de justicia.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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