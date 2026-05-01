CASO HIALEAH: POSPONEN JUICIO POR CRIMEN DE JOVEN CUBANO Y SUMAN NUEVO CARGO CLAVE

El proceso judicial por el asesinato del joven cubano Daylon Fleitas fue aplazado hasta el próximo 12 de agosto por la corte del condado de Miami-Dade, en un caso que continúa generando conmoción en la comunidad.

Los acusados, Alfredo Carballo González y Ariely Álvarez Cabrera , no comparecieron en la audiencia virtual, lo que contribuyó a la decisión del tribunal de reprogramar el juicio.

Durante la audiencia, la fiscalía presentó un nuevo cargo contra Carballo:

Se suma a asesinato en segundo grado

Manipulación de evidencia

El acusado se declaró no culpable a través de su defensa.

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Dolor y frustración en la familia

El aplazamiento provocó una fuerte reacción entre los familiares de la víctima.

La madre del joven expresó su angustia:

“Mi familia está apagada”, declaró ante medios locales.

El hermano calificó el proceso como largo, pero confía en que se haga justicia.

Detalles del crimen

El asesinato ocurrió el 3 de agosto de 2025 en Medley:

La víctima acudió a cobrar una deuda

Fue atacada dentro de un vehículo

El cuerpo fue ocultado y hallado días después

Las autoridades documentaron intentos de encubrimiento tras el crimen.

Huida y captura de los acusados

Tras el hecho:

Los acusados huyeron a México

Fueron posteriormente extraditados

Permanecen detenidos sin derecho a fianza

El caso sigue bajo proceso judicial.

Conclusión

El aplazamiento del juicio y la incorporación de nuevos cargos reflejan la complejidad del caso, mientras la familia de la víctima continúa a la espera de justicia.