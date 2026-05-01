CASO HIALEAH: POSPONEN JUICIO POR CRIMEN DE JOVEN CUBANO Y SUMAN NUEVO CARGO CLAVE

El proceso judicial por el asesinato del joven cubano Daylon Fleitas fue aplazado hasta el próximo 12 de agosto por la corte del condado de Miami-Dade, en un caso que continúa generando conmoción en la comunidad.
Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El proceso por el asesinato de Daylon Fleitas se aplaza hasta agosto mientras la fiscalía refuerza el caso
El proceso judicial por el asesinato del joven cubano Daylon Fleitas fue aplazado hasta el próximo 12 de agosto por la corte del condado de Miami-Dade, en un caso que continúa generando conmoción en la comunidad.
Los acusados, Alfredo Carballo González y Ariely Álvarez Cabrera, no comparecieron en la audiencia virtual, lo que contribuyó a la decisión del tribunal de reprogramar el juicio.
Durante la audiencia, la fiscalía presentó un nuevo cargo contra Carballo:
Robo a mano armada
Se suma a asesinato en segundo grado
Manipulación de evidencia
El acusado se declaró no culpable a través de su defensa.
El aplazamiento provocó una fuerte reacción entre los familiares de la víctima.
La madre del joven expresó su angustia:
“Mi familia está apagada”, declaró ante medios locales.
El hermano calificó el proceso como largo, pero confía en que se haga justicia.
El asesinato ocurrió el 3 de agosto de 2025 en Medley:
La víctima acudió a cobrar una deuda
Fue atacada dentro de un vehículo
El cuerpo fue ocultado y hallado días después
Las autoridades documentaron intentos de encubrimiento tras el crimen.
Tras el hecho:
Los acusados huyeron a México
Fueron posteriormente extraditados
Permanecen detenidos sin derecho a fianza
El caso sigue bajo proceso judicial.
El aplazamiento del juicio y la incorporación de nuevos cargos reflejan la complejidad del caso, mientras la familia de la víctima continúa a la espera de justicia.
Suscribite a nuestro Newsletter