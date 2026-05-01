MIAMI: DECLARAN CULPABLE A EXCONGRESISTA CUBANO POR VÍNCULOS CON VENEZUELA

Un jurado federal en Miami declaró culpable al excongresista David Rivera por cargos relacionados con su trabajo de consultoría para el gobierno de Venezuela sin haberse registrado como agente extranjero.

El veredicto marca un giro clave en uno de los casos más relevantes sobre influencia extranjera en la política estadounidense en los últimos años.

Rivera fue declarado culpable por:

Actuar como agente extranjero sin registro

Conspiración vinculada a actividades de lobby

Delitos asociados al manejo de fondos

El caso se centra en un contrato millonario vinculado a intereses del gobierno venezolano.

Según fiscales, el exlegislador utilizó sus conexiones políticas para influir en decisiones dentro de Estados Unidos sin cumplir con la ley de registro de agentes extranjeros (FARA).

Un caso de alto perfil político

El juicio captó atención nacional por:

La implicación de figuras políticas relevantes

El uso de contactos en Washington

El intento de influir en la política hacia Venezuela

Rivera fue detenido inmediatamente tras el veredicto por riesgo de fuga.

Contexto del caso

Las investigaciones revelaron que:

El contrato superaba los 50 millones de dólares

Las gestiones buscaban influir en sanciones hacia Venezuela

Se ocultaron vínculos con el gobierno extranjero

El caso refuerza la vigilancia sobre actividades de lobby internacional en EE.UU.

Implicaciones legales

Rivera enfrenta ahora:

Posibles años de prisión

Cargos adicionales en otros procesos federales

Consecuencias políticas y legales de gran alcance

Conclusión

El fallo contra David Rivera subraya el endurecimiento de las autoridades estadounidenses frente a la influencia extranjera no declarada y marca un precedente en casos de lobby internacional.