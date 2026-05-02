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West Ham sufre otro golpe en su pelea por la permanencia antes del duelo del Arsenal y Fulham

La lucha del West Ham por mantenerse en la Liga Premier se vio perjudicada tras perder el sábado 3-0 en Brentford el sábado, un resultado que le dará al Tottenham renovadas esperanzas de escapar del descenso.

Konstantinos Mavropanos y sus compañeros del West Ham molestos con le resultado ante el Brentford en la Liga Premier el sábado 2 de mayo del 2026. (Nick Potts/PA via AP)
Konstantinos Mavropanos y sus compañeros del West Ham molestos con le resultado ante el Brentford en la Liga Premier el sábado 2 de mayo del 2026. (Nick Potts/PA via AP) AP

El delantero brasileño Igor Thiago estuvo entre los anotadores del Brentford para llegar a su 22mo gol de la temporada gracias a un penal, mientras el West Ham se mantuvo dos puntos por encima del Tottenham, que es antepenúltimo —la última plaza de descenso.

Los Spurs, que jugaron la Liga de Campeones esta temporada y han estado en la máxima categoría desde finales de la década de 1970, visitan al Aston Villa el domingo y luego tendrán tres jornadas más evitar el descenso.

El Brentford ascendió al sexto puesto, a siete puntos del Aston Villa, que es quinto. Los cinco primeros se clasifican automáticamente para la Liga de Campeones.

El Brighton está un punto por detrás del Brentford en séptimo lugar tras perder 3-1 en Newcastle, que puso fin a una racha de cuatro derrotas seguidas en la liga que ha incrementado la presión sobre el entrenador Eddie Howe.

William Osula y Dan Burn marcaron para el Newcastle en la primera parte, antes de que Jack Hinshelwood respondiera para el Brighton tras el descanso. Harvey Barnes anotó el tercero del Newcastle en el tiempo añadido.

El Sunderland sufrió la expulsión del defensor Dan Ballard por tirar del pelo a un rival en el empate 1-1 ante el ya descendido Wolverhampton.

Más tarde, el Arsenal enfrenta al Fulham en busca de una victoria para colocarse seis puntos por delante del Manchester City en la lucha por el título.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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