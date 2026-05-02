Spirit Airlines anuncia su cierre tras 34 años y el cese inmediato de sus operaciones

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ARCHIVO - Un Airbus 319 de la aerolínea Spirit se aproxima al aeropuerto regional Manchester-Boston para aterrizar, el 2 de junio de 2023, en Manchester, Nueva Hampshire. (AP Foto/Charles Krupa, archivo) AP

La aerolínea de bajo costo, que llegó a operar cientos de vuelos diarios en sus aviones de color amarillo brillante y empleó a unas 17.000 personas, indicó que había “iniciado una reducción ordenada de nuestras operaciones, con efecto inmediato”.

Todos sus vuelos han sido cancelados y su servicio al cliente ya no estará disponible, agregó la compañía.

“Estamos orgullosos del impacto de nuestro modelo de ultra bajo costo en la industria durante los últimos 34 años y esperábamos atender a nuestros clientes durante muchos años más”, apuntó la firma en su comunicado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP