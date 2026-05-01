Trump dice que EEUU podría "tomar Cuba casi de inmediato"

TRUMP DESATA POLÉMICA AL SUGERIR “TOMAR CUBA CASI DE INMEDIATO”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , desató una nueva controversia tras sugerir que su país podría “tomar Cuba casi de inmediato”, durante un discurso pronunciado en Florida.

Las declaraciones se produjeron en el Forum Club of the Palm Beaches, donde el mandatario hizo referencia a la isla mientras reconocía a asistentes del evento.

ÚLTIMA HORA Trump: Vamos a tomar Cuba casi de inmediato. A la vuelta de Irán, quizá hagamos que el USS Lincoln se acerque a la costa y entonces se rendirán. pic.twitter.com/RbHwEIulXX

“Vamos a tomar Cuba casi de inmediato”

“Cuba tiene problemas”

“Me gusta terminar un trabajo antes de empezar otro”

Las palabras fueron interpretadas como una referencia indirecta a la actual tensión internacional.

Referencia a despliegue militar

El mandatario también planteó un escenario hipotético:

Mencionó al portaaviones USS Abraham Lincoln

Sugirió posicionarlo cerca de la costa cubana

Indicó que una demostración de fuerza podría provocar una rendición

No ofreció detalles adicionales ni confirmó si se trataba de un plan real.

Falta de aclaración oficial

Hasta el momento:

La Casa Blanca no ha aclarado el alcance de las declaraciones

No se ha confirmado si se trata de una estrategia o comentario hipotético

El contexto de las palabras sigue siendo objeto de análisis.

Impacto político

Las declaraciones se producen en medio de:

Creciente tensión geopolítica

Presión sobre Cuba

Debate sobre política exterior de EE.UU.

El tema vuelve a colocar a Cuba en el centro de la agenda internacional.

Los comentarios de Trump abren un nuevo capítulo de incertidumbre sobre la política de Estados Unidos hacia Cuba, en un momento de alta sensibilidad regional.