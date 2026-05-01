Trump dice que EEUU podría "tomar Cuba casi de inmediato"

TRUMP DESATA POLÉMICA AL SUGERIR “TOMAR CUBA CASI DE INMEDIATO”
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Donald Trump genera controversia tras comentarios sobre una posible acción de EE.UU. en Cuba durante discurso en Florida
TRUMP DESATA POLÉMICA AL SUGERIR “TOMAR CUBA CASI DE INMEDIATO”
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desató una nueva controversia tras sugerir que su país podría “tomar Cuba casi de inmediato”, durante un discurso pronunciado en Florida.
Las declaraciones se produjeron en el Forum Club of the Palm Beaches, donde el mandatario hizo referencia a la isla mientras reconocía a asistentes del evento.
Trump afirmó:
“Vamos a tomar Cuba casi de inmediato”
“Cuba tiene problemas”
“Me gusta terminar un trabajo antes de empezar otro”
Las palabras fueron interpretadas como una referencia indirecta a la actual tensión internacional.
El mandatario también planteó un escenario hipotético:
Mencionó al portaaviones USS Abraham Lincoln
Sugirió posicionarlo cerca de la costa cubana
Indicó que una demostración de fuerza podría provocar una rendición
No ofreció detalles adicionales ni confirmó si se trataba de un plan real.
Hasta el momento:
La Casa Blanca no ha aclarado el alcance de las declaraciones
No se ha confirmado si se trata de una estrategia o comentario hipotético
El contexto de las palabras sigue siendo objeto de análisis.
Las declaraciones se producen en medio de:
Creciente tensión geopolítica
Presión sobre Cuba
Debate sobre política exterior de EE.UU.
El tema vuelve a colocar a Cuba en el centro de la agenda internacional.
Los comentarios de Trump abren un nuevo capítulo de incertidumbre sobre la política de Estados Unidos hacia Cuba, en un momento de alta sensibilidad regional.
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