Venezolanos en Miami piden al Comando Sur una Intervención en Venezuela

Un grupo de venezolanos que viven en el exilio consignaron ante la sede del Comando Sur de Estados Unidos, un documento en el que solicitan apoyo y acciones concretas ante la alarmante situación que atraviesa su país, después del fraude electoral cometido por el régimen de Nicolás Maduro que, según ellos, ha desatado una crisis que amenaza la estabilidad de la región.Los manifestantes aseguran que es el momento de actuar y no seguir dilatando la agonía que están atravesando los venezolanos.

“Hay un tratado que se llama Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) de la cual Venezuela es firmante y hay 14 países que conforman el tratado, no esperemos que la OEA, donde hay votos que no son votos, porque son islas que controla Castro, y algunos países no esperemos que vayan a decidir la suerte de un país que está siendo intervenido desde hace muchos años por tropas internacionales”, dijo Pablo Medina, dirigente opositor venezolano.