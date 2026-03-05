americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Estados Unidos

Estados Unidos y Venezuela acuerdan restablecer relaciones diplomáticas

CARACAS (AP) — Estados Unidos y Venezuela acordaron restablecer relaciones diplomáticas, lo que representa un cambio importante en una relación históricamente adversa, informó el jueves el Departamento de Estado.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (derecha), pronuncia un discurso conjunto con el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, Venezuela, el miércoles 4 de marzo de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (derecha), pronuncia un discurso conjunto con el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, Venezuela, el miércoles 4 de marzo de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos) AP

La decisión se produce después de que funcionarios de la administración Trump visitaran la nación sudamericana tras una operación militar estadounidense que depuso y capturó al expresidente Nicolás Maduro el 3 de n enero. Desde entonces, la administración Trump ha intensificado la presión sobre los leales a Maduro que ahora gobiernan la nación rica en petróleo.

Caracas y Washington rompieron relaciones en febrero de 2019 por decisión de Maduro y cerraron sus embajadas luego de que Trump, en su primer mandato, apoyó al líder opositor Juan Guaidó, entonces titular de la Asamblea Nacional, quien en enero de ese año se declaró presidente interino de Venezuela.

El Departamento de Estado afirmó en un comunicado que las conversaciones entre ambos países se centraron en “ayudar al pueblo venezolano a avanzar a través de un proceso gradual que cree las condiciones para una transición pacífica hacia un gobierno elegido democráticamente”.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Aaron Judge conecta un sencillo por la selección de Estados Unidos en un juego de exhibición ante los Gigantes de San Francisco, el martes 3 de marzo de 2026 (AP Foto/Ross D. Franklin)

EEUU luce su bateo en paliza de 15-1 sobre Gigantes antes del Clásico Mundial

ice arresta a dos cubanos con historial de delitos violentos y acelera deportaciones record

ICE arresta a dos cubanos con historial de delitos violentos y acelera deportaciones récord

Imagen entregada por el Comando Central de Estados Unidos que muestra a un avión aterrizando en el portaaviones USS Abraham Lincoln el 28 de febrero del 2026. (Marina de Estados Unidos via AP)

Tres soldados de EEUU mueren, cinco son heridos, en ataques a Irán

Varias personas observan mientras una columna de humo señala el lugar donde se produjo una explosión en Teherán, Irán, el 28 de febrero de 2026. (AP Foto)

EEUU e Israel lanzan ataques masivos contra Irán y Teherán responde con misiles y drones

Destacados del día

Trump afirma que Cuba también va a caer y atribuye la crisis del régimen a la presión de Estados Unidos

Trump afirma que "Cuba también va a caer" y atribuye la crisis del régimen a la presión de Estados Unidos

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (derecha), pronuncia un discurso conjunto con el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, Venezuela, el miércoles 4 de marzo de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)

Estados Unidos y Venezuela acuerdan restablecer relaciones diplomáticas

ESCANDALO: ayuda humanitaria enviada por México a Cuba termina vendiéndose en tiendas militares en dólares

ESCANDALO: ayuda humanitaria enviada por México a Cuba termina vendiéndose en tiendas militares en dólares

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, testifica durante una audiencia de supervisión del Departamento de Seguridad Nacional ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes en el Capitolio, el miércoles 4 de marzo de 2026, en Washington. (Foto AP/Mariam Zuhaib)

Trump anuncia que reemplazará a Noem al frente de Seguridad Nacional por senador Mullin

VIDEO: Funcionarios de la Embajada de Cuba en Quito queman documentos tras orden de expulsión

VIDEO: Funcionarios de la Embajada de Cuba en Quito queman documentos tras orden de expulsión

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter