EEUU emite licencia que autoriza la venta de oro venezolano

Compartir en:









La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodriguez, derecha, realiza un pronunciamiento conjunto con el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas, Venezuela, el miércoles 4 de marzo de 2026. (AP Foto/Ariana Cubillos) AP

La licencia se emitió después de que el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, se reuniera esta semana en Venezuela con la presidenta interina Delcy Rodríguez, así como con representantes de más de dos docenas de empresas mineras y de minerales de Estados Unidos. Muchas de ellas operaron anteriormente en Venezuela.

Burgum manifestó que el gobierno de Venezuela dio garantías de seguridad a las compañías mineras interesadas en invertir en el país, donde las zonas ricas en minerales han estado controladas por guerrilleros, pandillas y otros grupos ilegales durante mucho tiempo.

Según la licencia, las personas y empresas de Rusia, Irán, Corea del Norte y Cuba no están autorizadas a celebrar contratos con Minerven.

El gobierno de Trump busca protegerse frente al control de China sobre minerales críticos, algunos de los cuales abundan en Venezuela. La licencia pretende impulsar el plan del gobierno para enderezar el rumbo del país, que ha atravesado problemas durante mucho tiempo, tras la captura del entonces presidente Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos hace dos meses.

En otro frente relacionado con los recursos naturales, Estados Unidos tomó medidas recientemente para asumir la propiedad legal de un petrolero sancionado y de casi 2 millones de barriles de petróleo incautados frente a la costa de Venezuela en diciembre. Rodríguez firmó en enero una ley que abrió el sector petrolero de Venezuela a la privatización.

___

García Cano informó desde Caracas, Venezuela. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP

Compartir en:







