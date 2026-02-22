americateve

Tareck El Aissami

EEUU da por "capturado" a Tareck El Aissami en registros del ICE mientras está detenido en Venezuela

Tareck El Aissami aparece como “capturado” en la web del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU, aunque permanece detenido en Venezuela

ARCHIVO - El ministro venezolano de Petróleo, Tareck El Aissami, llega al museo militar 4F donde está enterrado el fallecido presidente Hugo Chávez, durante las actividades que conmemoran el décimo aniversario de la muerte de Chávez, en Caracas, Venezuela, el 15 de marzo de 2023. El gobierno de Venezuela anunció el 9 de abril 2024, el arresto de El Aissami por presuntas acusaciones de corrupción, aproximadamente un año después de su renuncia. (AP Foto/Matías Delacroix, Archivo)
ARCHIVO - El ministro venezolano de Petróleo, Tareck El Aissami, llega al museo militar 4F donde está enterrado el fallecido presidente Hugo Chávez, durante las actividades que conmemoran el décimo aniversario de la muerte de Chávez, en Caracas, Venezuela, el 15 de marzo de 2023. El gobierno de Venezuela anunció el 9 de abril 2024, el arresto de El Aissami por presuntas acusaciones de corrupción, aproximadamente un año después de su renuncia. (AP Foto/Matías Delacroix, Archivo)

EEUU DA POR “CAPTURADO” A TARECK EL AISSAMI, EXFUNCIONARIO CHAVISTA SEÑALADO POR NARCOTRÁFICO

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) actualizó sus registros oficiales para mostrar al ex alto funcionario del régimen de Tareck El Aissami como “capturado” en su lista de fugitivos, a pesar de que la detención ocurrió previamente en Venezuela.

La ficha en la web de ICE ahora presenta a El Aissami con una franja roja de “capturado” junto a otros exfuncionarios buscados por narcotráfico, un desarrollo que ha generado debate sobre el verdadero estatus de la operación.

Tareck El Aissami

Detención en Venezuela y cargos internacionales

El Aissami, de 45 años, fue arrestado en abril de 2024 por la Policía Nacional Anticorrupción de Venezuela en Caracas en el marco de una investigación por corrupción petrolera y otros delitos, según fuentes oficiales venezolanas.

Aunque figura como capturado por ICE, las autoridades estadounidenses no han confirmado que haya sido extraditado o llevado físicamente a territorio de EE. UU., y se entiende que permanece detenido en Venezuela bajo cargos locales.

ICE lo señaló desde 2019 como uno de los más buscados por narcotráfico internacional, y el Departamento de Estado ofreció una recompensa de hasta $10 millones por información que llevara a su captura bajo las leyes estadounidenses.

Perfil del exfuncionario chavista

Antes de su caída en desgracia política y judicial, El Aissami ocupó múltiples cargos de alto rango en el gobierno venezolano, entre ellos:

  • Ministro del Interior (2008-2012)

  • Gobernador del estado Aragua (2012-2017)

  • Vicepresidente Ejecutivo (2017-2018)

  • Ministro de Industrias y Producción (2018-2021)

  • Ministro de Petróleo (2020-2023)

Además, fue designado por el gobierno estadounidense en 2017 como “narcotraficante especialmente designado”, acusado de participar en el tráfico global de drogas bajo el Foreign Narcotics Kingpin Designation Act.

Implicaciones y confusión sobre la imagen

La actualización de ICE muestra el estatus de El Aissami como “capturado” junto a otros acusados como Samark José López Bello, su colaborador cercano.

No obstante, analistas han señalado que ese sello no indica necesariamente una detención hecha por agencias estadounidenses, sino una actualización del sistema de listas de fugitivos que reconocen arrestos ya ocurridos en terceros países.

Hasta ahora, Washington no ha emitido un anuncio oficial sobre su extradición o traslado, y la situación genera incertidumbre sobre cómo las autoridades podrían proceder si las autoridades venezolanas cooperan en investigaciones de narcotráfico y lavado de dinero vinculadas a cargos pendientes en EE. UU.

