Guardafronteras cubanos matan a cuatro personas de una lancha procedente de Florida

Enfrentamiento armado en aguas territoriales de Cuba deja cuatro muertos y siete heridos tras operativo de Guardafronteras, según el Ministerio del Interior

Por Redacción América Noticias Miami
guardacostas cubanos

ENFRENTAMIENTO ARMADO EN AGUAS CUBANAS DEJA CUATRO MUERTOS

Un violento enfrentamiento armado ocurrido este 25 de febrero de 2026 en aguas territoriales cubanas dejó un saldo preliminar de cuatro muertos y siete heridos, según informó el Ministerio del Interior de Cuba (MININT).

El incidente involucra una lancha rápida con matrícula del estado de Florida, Estados Unidos, que habría ingresado en aguas cubanas cerca de Cayo Falcones, en la provincia de Villa Clara.

¿Dónde ocurrió el enfrentamiento?

Según la versión oficial difundida por el perfil “Minint Hoy” en redes sociales, la embarcación —identificada con el folio FL7726SH— se encontraba aproximadamente a una milla náutica al noreste del canalizo El Pino, en Cayo Falcones, municipio de Corralillo.

Una unidad de superficie de las Tropas Guardafronteras, integrada por cinco efectivos, se aproximó para proceder a su identificación.

Intercambio de disparos

De acuerdo con el parte oficial, desde la embarcación considerada “infractora” se abrió fuego contra los agentes cubanos.

Como resultado del intercambio:

  • El comandante de la embarcación cubana resultó herido.

  • Cuatro personas a bordo de la lancha fueron abatidas.

  • Seis personas resultaron heridas (aunque el saldo preliminar total menciona siete lesionados).

  • Los heridos fueron evacuados y recibieron atención médica.

Las autoridades señalaron que continúan las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido.

Tensión en aguas territoriales

El MININT reafirmó en su comunicado la voluntad del Estado de “proteger las aguas territoriales” y subrayó que la defensa nacional es un pilar esencial de la soberanía.

Hasta el momento:

  • No se ha revelado la identidad de los fallecidos.

  • No se ha confirmado si eran ciudadanos estadounidenses o cubanos.

  • No se conocen los motivos del ingreso en aguas cubanas.

El incidente podría generar repercusiones diplomáticas dada la matrícula estadounidense de la embarcación.

Contexto regional delicado

El enfrentamiento ocurre en un momento de alta tensión política y energética en la isla, con creciente presión internacional y un escenario interno marcado por crisis económica y migratoria.

Expertos advierten que incidentes marítimos en la región pueden escalar rápidamente si no se manejan con prudencia diplomática.

Noticia en desarrollo.

