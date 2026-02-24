americateve

EEUU

EEUU intercepta tercer petrolero por evadir sanciones a Venezuela y Cuba en operativo global

Fuerzas de EE.UU. abordaron el buque Bertha en el océano Índico por presuntamente violar sanciones petroleras vinculadas a Venezuela y Cuba

Por Redacción América Noticias Miami
buque Bertha

EE.UU. INTERCEPTA OTRO PETROLERO POR EVADIR SANCIONES: ASÍ FUE EL ABORDAJE

Operación naval fuera del Caribe

El Departamento de Defensa de Estados Unidos confirmó el abordaje del buque petrolero Bertha en el océano Índico, en lo que representa el tercer caso de interdicción marítima contra embarcaciones señaladas por evadir sanciones energéticas vinculadas a Venezuela y Cuba.

Según el comunicado oficial, fuerzas estadounidenses realizaron un “derecho de visita, inspección e interdicción marítima” bajo la jurisdicción del Comando Indo-Pacífico (INDOPACOM), sin incidentes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DeptofWar/status/2026267884226494954?s=20&partner=&hide_thread=false

El buque Bertha y las maniobras de evasión

De acuerdo con reportes de rastreo marítimo, el Bertha, identificado con bandera de las Islas Cook, figura entre una lista de tanqueros sancionados que habrían intentado esquivar la “cuarentena marítima” establecida por la administración de Donald Trump.

Autoridades estadounidenses señalaron que el buque habría:

  • Utilizado alias “Ekta”

  • Falseado coordenadas de ubicación

  • Simulado presencia frente a Nigeria

  • Intentado eludir sistemas de monitoreo satelital

Antes del Bertha, EE.UU. ya había interceptado los petroleros Aquila II y Veronica III, también señalados por operar en rutas relacionadas con crudo venezolano.

“Operation Lanza del Sur”

Desde diciembre de 2025, Washington aplica una estrategia de interdicción bajo la denominada “Operation Lanza del Sur”, dirigida a impedir el movimiento de crudo sancionado.

El Pentágono afirmó de forma contundente:

“Las aguas internacionales no son refugio para actores sancionados. Por tierra, aire o mar, nuestras fuerzas los encontrarán”.

La expansión de estos operativos hasta el océano Índico marca una extensión geográfica significativa más allá del Caribe.

Debate internacional

Mientras Washington sostiene que las acciones son legales y necesarias para hacer cumplir sanciones vigentes, críticos cuestionan la base jurídica de interceptaciones en aguas internacionales.

Analistas advierten que el endurecimiento de la política energética podría:

  • Aumentar tensiones en rutas estratégicas

  • Impactar el comercio marítimo global

  • Escalar la confrontación diplomática

Impacto indirecto en Cuba

Las restricciones también afectan los envíos de crudo hacia Cuba, que atraviesa una profunda crisis energética con apagones prolongados y escasez de combustible.

El crudo venezolano ha sido históricamente una pieza clave en el abastecimiento de la isla, por lo que cualquier bloqueo adicional intensifica la presión económica.

