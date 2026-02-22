Cheo Hurtado brilla en "La Palermera" con un nuevo spotlight musical

Compartir en:









En el material audiovisual, Hurtado demuestra una vez más por qué es considerado uno de los máximos exponentes del cuatro venezolano. Con una ejecución impecable y una profunda conexión con sus raíces, el músico ofrece una interpretación cargada de identidad, técnica y sentimiento.

Nacido en Ciudad Bolívar, el maestro ha dedicado su vida a la difusión del folclore venezolano, llevando el sonido del cuatro a escenarios nacionales e internacionales. Su trayectoria lo ha consolidado como referencia obligada dentro de la música tradicional latinoamericana.

La presentación en La Palermera no solo exalta su talento individual, sino que también reafirma la importancia de preservar y proyectar el patrimonio cultural venezolano hacia nuevas generaciones y audiencias globales.

Con este nuevo spotlight, Cheo Hurtado confirma que la música tradicional sigue más vigente que nunca, adaptándose a los nuevos formatos digitales sin perder su esencia.

Embed - La Palermera x Cheo Hurtado / Artist Spotlight