americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cheo Hurtado

Cheo Hurtado brilla en "La Palermera" con un nuevo spotlight musical

Este viernes 27 de febrero, el maestro venezolano Cheo Hurtado volvió a encender la escena musical en una nueva presentación titulada La Palermera x Cheo Hurtado / Artist Spotlight, destacando su talento como uno de los músicos más influyentes del folclore venezolano.

Screenshot 2026-02-22 at 12.29.10 PM

En el material audiovisual, Hurtado demuestra una vez más por qué es considerado uno de los máximos exponentes del cuatro venezolano. Con una ejecución impecable y una profunda conexión con sus raíces, el músico ofrece una interpretación cargada de identidad, técnica y sentimiento.

Nacido en Ciudad Bolívar, el maestro ha dedicado su vida a la difusión del folclore venezolano, llevando el sonido del cuatro a escenarios nacionales e internacionales. Su trayectoria lo ha consolidado como referencia obligada dentro de la música tradicional latinoamericana.

La presentación en La Palermera no solo exalta su talento individual, sino que también reafirma la importancia de preservar y proyectar el patrimonio cultural venezolano hacia nuevas generaciones y audiencias globales.

Con este nuevo spotlight, Cheo Hurtado confirma que la música tradicional sigue más vigente que nunca, adaptándose a los nuevos formatos digitales sin perder su esencia.

Si quieres, te la puedo adaptar con un enfoque más editorial estilo América TeVé o más cultural tipo documental.

Embed - La Palermera x Cheo Hurtado / Artist Spotlight

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - Eric Dane llega a un evento promocional de la serie Euphoria, en Los Ángeles, el 20 de abril de 2022. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo)

Muere a los 53 años Eric Dane, astro de "Grey's Anatomy" y "Euphoria"

Destacados del día

La hija de la jefa de GAESA de ejecutiva en el Puerto del Mariel a alto cargo en Panamá

La hija de la jefa de GAESA de ejecutiva en el Puerto del Mariel a alto cargo en Panamá

ARCHIVO - El ministro venezolano de Petróleo, Tareck El Aissami, llega al museo militar 4F donde está enterrado el fallecido presidente Hugo Chávez, durante las actividades que conmemoran el décimo aniversario de la muerte de Chávez, en Caracas, Venezuela, el 15 de marzo de 2023. El gobierno de Venezuela anunció el 9 de abril 2024, el arresto de El Aissami por presuntas acusaciones de corrupción, aproximadamente un año después de su renuncia. (AP Foto/Matías Delacroix, Archivo)

EEUU da por "capturado" a Tareck El Aissami en registros del ICE mientras está detenido en Venezuela

El presidente Donald Trump anuncia nuevos aranceles a varios países durante un evento en la Rosaleda de la Casa Blanca, el 2 de abril de 2025, en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein, Archivo)

Trump eleva arancel global de EEUU al 15% tras fallo del Supremo y sacude comercio mundial

ARCHIVO - La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la derecha, estrecha la mano de la funcionaria de la Administración de Seguridad en el Transporte Monica Degro en una conferencia de prensa en el aeropuerto Harry Reid, el 22 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Ronda Churchill, Archivo)

Seguridad Nacional suspende los programas de seguridad aeroportuaria TSA PreCheck y Global Entry

Cuba pierde influencia TOTAL en Venezuela: La Habana retira asesores militares y de inteligencia

Cuba pierde influencia TOTAL en Venezuela: La Habana retira asesores militares y de inteligencia

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter