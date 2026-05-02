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Vargas y Burke brillan y Medias Blancas vencen 4-0 a Padres para su quinta victoria

SAN DIEGO (AP) — El cubano Miguel Vargas conectó un sencillo de dos carreras con dos outs en la sexta entrada y los Medias Blancas de Chicago vencieron 4-0 a los Padres de San Diego la noche del sábado para lograr su quinta victoria consecutiva, la mayor racha de la temporada, y ganar por décima vez en 14 juegos.

Edgar Quero, de los Medias Blancas de Chicago, conecta un sencillo productor durante la séptima entrada de un partido de béisbol contra los Padres de San Diego, el sábado 2 de mayo de 2026, en San Diego. (AP Foto/Denis Poroy)
Edgar Quero, de los Medias Blancas de Chicago, conecta un sencillo productor durante la séptima entrada de un partido de béisbol contra los Padres de San Diego, el sábado 2 de mayo de 2026, en San Diego. (AP Foto/Denis Poroy) AP

Los Padres llenaron las bases sin outs en la novena contra Grant Taylor, pero él ponchó a Gavin Sheets y luego el dominicano Seranthony Domínguez entró para conseguir los dos últimos outs y apuntarse su octavo salvamento.

Los Padres se fueron en blanco en casa por primera vez desde el 31 de mayo pasado, una racha de 69 juegos que era la más larga activa en las Grandes Ligas.

Sean Burke (2-2) permitió apenas cuatro hits y ponchó a ocho con una base por bolas en seis entradas, mientras los Medias Blancas le propinaron a los Padres su cuarta derrota consecutiva.

Los Medias Blancas abrieron la séptima con tres hits consecutivos, incluido el sencillo productor del cubano Edgar Quero.

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FUENTE: AP

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