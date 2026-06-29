Universidad de Berkeley crea Instituto Nancy Pelosi para abordar desafíos de la democracia

Pelosi, una demócrata que ha representado a San Francisco durante casi 40 años y no busca la reelección, también participará en las actividades académicas de la organización al codirigir un curso sobre el Congreso. El Instituto Nancy Pelosi para la Democracia Representativa será inaugurado en enero.

“Me honra asociarme con esta excepcional comunidad de académicos y estudiantes para que podamos dotar a la próxima generación de las herramientas que necesita para fortalecer nuestras instituciones democráticas y forjar un futuro que sirva al bien público”, declaró la veterana legisladora.

El instituto se centrará en cuatro pilares: fortalecer las instituciones democráticas; superar los desafíos para la sociedad, la economía y el planeta; promover los derechos humanos y civiles; y garantizar un liderazgo político que represente todo el espectro de perspectivas y orígenes.

Entre los ejemplos de investigación que se impulsarán figuran cómo abordar el cambio climático y la desigualdad de riqueza, y qué cambios electorales podrían realizarse para reducir la polarización del electorado.

El Instituto Nancy Pelosi ya ha recibido más de 35 millones de dólares en compromisos filantrópicos. El rector de la universidad Rich Lyons expresó que el instituto se alinea con el compromiso de Berkeley de fomentar el diálogo civil y preparar a los estudiantes para liderar con integridad en el escenario global. El instituto estará anclado en el departamento de ciencias políticas de la universidad.

“Tenemos la intención de hacer más que simplemente estudiar la democracia", indicó Lyons. "Estamos construyendo este instituto para fortalecerla”.

El instituto también albergará una exposición que relatará la trayectoria de Pelosi, un notable recorrido que incluyó dos periodos como líder del órgano legislativo. El republicano George W. Bush estaba completando los dos últimos años de su presidencia cuando ella se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo. Continuó durante los dos primeros años del demócrata Barack Obama ayudando a sacar adelante su histórica reforma al sistema de atención médica.

El segundo periodo sirvió como contrapeso al presidente Donald Trump, un republicano que fue sometido a juicio político dos veces por la Cámara, pero absuelto en el Senado.

Una de las imágenes más perdurables de Pelosi será la de ella rompiendo su copia del discurso del Estado de la Unión de Trump de 2020. Levantó lo que quedaba del discurso hacia su familia en la galería y explicó a los reporteros que “era un manifiesto de falsedades”. Los republicanos criticaron duramente su acción.

Trump no era admirador de Pelosi. Respondió a la noticia de la jubilación de Pelosi el año pasado diciéndoles a los reporteros que le alegraba que ella dejará el Congreso.

Pelosi, de 86 años, sigue siendo una figura poderosa en la política demócrata, particularmente en su estado natal de California. Desde que dejó el liderazgo en 2023, ha servido como una integrante de base de la Cámara como ninguna otra, una presidenta emérita involucrada en el trabajo cotidiano de legislar mientras brinda consejo a la próxima generación del liderazgo demócrata.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP