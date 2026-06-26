La caída de "La abogada de los milagros": denuncias de haber inventado abusos y estafado a migrantes

La exabogada de inmigración, conocida como “La abogada de los milagros”, renunció a su licencia profesional en Washington, cerró su firma Luz Legal y fue suspendida para ejercer ante el Departamento de Seguridad Nacional, los tribunales de inmigración y la Junta de Apelaciones de Inmigración.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos emitió una notificación importante para personas que fueron representadas por la exabogada de inmigración Alexandra Lozano , conocida durante años en redes sociales como “La abogada de los milagros” .

El aviso llega después de una serie de decisiones que marcan el colapso de su práctica legal: Lozano renunció al Colegio de Abogados del estado de Washington, cerró su despacho Luz Legal y fue suspendida por la Junta de Apelaciones de Inmigración para ejercer ante agencias y cortes migratorias.

USCIS pidió a quienes tengan peticiones o solicitudes pendientes que actualicen cuanto antes su dirección postal para que las notificaciones oficiales lleguen directamente a los solicitantes y no a una firma que ya no los representa.

Según el aviso, el 26 de mayo de 2026 Lozano renunció al Colegio de Abogados del estado de Washington para evitar procedimientos disciplinarios. Esa renuncia tiene carácter permanente y le impide ejercer la abogacía en ese estado.

El 10 de junio de 2026 , la firma Luz Legal, antes conocida como Alexandra Lozano Immigration Law, cerró sus operaciones.

Ocho días después, el 18 de junio, la Junta de Apelaciones de Inmigración suspendió su autorización para representar clientes ante el Departamento de Seguridad Nacional, que incluye a USCIS, así como ante tribunales de inmigración y la propia Junta.

Qué deben hacer sus antiguos clientes

USCIS pidió a las personas que fueron representadas por Lozano y que tienen casos pendientes actualizar su dirección postal.

Ese paso es crucial porque cualquier notificación, cita, solicitud de evidencia o decisión migratoria debe llegar al solicitante. Si la correspondencia continúa llegando a una oficina cerrada o a una abogada ya suspendida, el caso podría sufrir demoras, pérdidas de plazos o consecuencias graves.

Los clientes con casos bajo VAWA, visas T, visas U o formularios relacionados con exenciones por abuso deben seguir procedimientos especiales de cambio de dirección, debido al carácter confidencial y sensible de esos expedientes.

De “abogada de los milagros” a investigada por mala práctica

Durante años, Alexandra Lozano construyó una imagen pública basada en promesas de esperanza para inmigrantes indocumentados. En redes sociales, entrevistas y publicidad, se presentaba como una abogada capaz de resolver casos “imposibles”.

Su marca mezclaba símbolos religiosos, mensajes emocionales y testimonios de supuestos clientes beneficiados con residencia o estatus migratorio.

Pero esa imagen comenzó a derrumbarse cuando exclientes, abogados y organismos disciplinarios denunciaron presuntas prácticas engañosas, cobros excesivos y estrategias legales con poca o ninguna posibilidad real de éxito.

Denuncias por supuestos abusos inventados y solicitudes VAWA

Uno de los puntos más sensibles de las acusaciones está relacionado con solicitudes bajo la Ley de Violencia contra la Mujer, conocida como VAWA.

Esa ley permite que víctimas de violencia doméstica, casadas con ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes, puedan solicitar beneficios migratorios sin depender de su agresor.

Las denuncias contra Lozano sostienen que su firma habría impulsado casos VAWA con información falsa, exagerada o fabricada para intentar abrir caminos migratorios a clientes que, según las acusaciones, no calificaban.

La exabogada no ha sido condenada penalmente por esos señalamientos. Sin embargo, las denuncias civiles y disciplinarias han dejado en una situación vulnerable a numerosos migrantes que ahora deben revisar sus expedientes con nuevos abogados.

Demandas de exclientes y acusaciones de promesas engañosas

Nueve antiguos clientes presentaron una demanda en la que describen los servicios de Lozano como ilusorios, negligentes e incluso fraudulentos.

Según esas acusaciones, la firma habría cobrado honorarios elevados, iniciado procesos destinados al fracaso, utilizado personal sin licencia para evaluar casos y presentado estrategias migratorias sin revisión adecuada de abogados.

También se señaló que empleados habrían seguido guiones de venta para prometer protección migratoria o resultados que no podían garantizar.

Varios antiguos clientes alegan que, como consecuencia de esa representación, ahora enfrentan procesos de deportación o incertidumbre sobre sus casos.

El cierre de Luz Legal deja a miles de migrantes en incertidumbre

El cierre de Luz Legal generó alarma entre antiguos clientes que no saben quién tiene sus expedientes, si sus casos siguen activos o si deben responder a notificaciones pendientes.

La situación es especialmente delicada para quienes tienen audiencias, solicitudes de evidencia, procesos ante USCIS o casos confidenciales de violencia doméstica, trata de personas o víctimas de delitos.

Abogados de inmigración han recomendado a los afectados obtener copia completa de sus archivos, confirmar el estado de sus casos directamente con USCIS o EOIR y buscar una segunda opinión legal independiente.

El caso coincide con una ofensiva federal contra fraude migratorio

La caída de Lozano ocurre en un momento de endurecimiento del Gobierno estadounidense contra abogados y preparadores acusados de presentar solicitudes migratorias fraudulentas.

El Departamento de Seguridad Nacional ha anunciado nuevas medidas antifraude y mayor capacidad para sancionar a representantes legales que presenten reclamos falsos o fabriquen narrativas para obtener beneficios migratorios.

El caso Lozano se ha convertido en uno de los ejemplos más visibles de una crisis mayor: inmigrantes vulnerables que buscan ayuda legal, pagan sumas elevadas y terminan expuestos a expedientes débiles, inconsistentes o dañinos.

Qué significa para los afectados

Para quienes fueron clientes de Alexandra Lozano, la prioridad inmediata es proteger el expediente migratorio.

Eso implica actualizar direcciones, verificar notificaciones, pedir copia del archivo, revisar si hubo documentos presentados sin autorización o con información incorrecta, y consultar con un abogado de inmigración independiente.

En casos donde existan datos falsos o errores graves, los afectados podrían necesitar estrategias legales urgentes para evitar consecuencias migratorias, incluidas denegaciones, pérdida de beneficios o procesos de deportación.

Una caída con impacto nacional

La historia de Alexandra Lozano trasciende el cierre de un bufete. Expone el riesgo de una industria migratoria basada en promesas emocionales, publicidad agresiva y clientes desesperados por regularizar su situación.

Para muchos inmigrantes, “La abogada de los milagros” representaba una última esperanza. Ahora, el aviso de USCIS y la suspensión ante autoridades migratorias convierten su caso en una advertencia nacional sobre la importancia de verificar credenciales, pedir copias de todo documento firmado y desconfiar de promesas absolutas en procesos de inmigración.