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Venezuela

Rescatistas hallan a 33 personas con vida bajo escombros tras terremotos en Venezuela; muertos suben a 1.430

Equipos de rescate localizaron a 33 personas con signos vitales bajo los escombros tras los terremotos en Venezuela, que ya dejan 1.430 muertos

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
rescates venezuela

Rescatistas hallan a 33 personas con vida bajo escombros tras terremotos en Venezuela

El trabajo conjunto de brigadas venezolanas, unidades internacionales y perros de búsqueda mantiene abierta una ventana crítica para encontrar sobrevivientes tras los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que devastaron la costa central del país. La Guaira sigue como epicentro de la emergencia.

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Rescatistas localizan a 33 personas con signos vitales

Los equipos de rescate en Venezuela localizaron a 33 personas con signos vitales bajo los escombros tras el doble terremoto que sacudió la zona costera del país y dejó una destrucción masiva en el estado La Guaira.

El hallazgo fue informado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien destacó el trabajo conjunto de organismos nacionales, unidades extranjeras y equipos caninos desplegados en las zonas más afectadas.

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Desde el Complejo Deportivo José María Vargas, en La Guaira, Rodríguez afirmó que las operaciones continúan sin pausa y que las próximas horas siguen siendo decisivas para salvar vidas.

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La cifra de muertos sube a 1.430

El último balance oficial elevó a 1.430 el número de fallecidos por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que golpearon Venezuela el pasado miércoles.

El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, informó además que los sismos dejaron 3.238 heridos y afectaron a 3.142 familias, principalmente en La Guaira, donde se concentran los mayores daños estructurales.

Las autoridades pidieron a la población evitar desplazamientos particulares hacia la zona para facilitar el traslado de maquinaria pesada, equipos de rescate, ambulancias y heridos.

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La Guaira, zona de desastre bajo control militar

La Guaira fue declarada zona de desastre por el nivel de destrucción registrado tras los sismos.

Decenas de edificios colapsaron o quedaron con daños graves, mientras brigadas de rescate trabajan entre ruinas, estructuras inestables y zonas de difícil acceso.

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La región permanece bajo control militar para ordenar el tránsito, proteger áreas de búsqueda, distribuir ayuda humanitaria y permitir el ingreso de maquinaria pesada.

El Gobierno asegura que el objetivo principal es mantener despejadas las rutas para acelerar los rescates y la atención médica de emergencia.

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Más de 30.000 funcionarios desplegados

Las autoridades informaron el despliegue de más de 30.000 funcionarios en el operativo de emergencia.

Entre ellos hay bomberos, policías, militares, médicos, paramédicos, psicólogos, protección civil y personal de apoyo logístico.

Según el parte oficial, 73.736 familias han recibido algún tipo de atención dentro del dispositivo nacional de respuesta, que incluye asistencia médica, alimentos, agua, ropa, medicamentos y apoyo psicosocial.

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Brigadas internacionales y perros de búsqueda se suman al rescate

La llegada de unidades extranjeras renovó las esperanzas en las zonas más golpeadas.

Delcy Rodríguez informó que 24 países enviaron asistencia directa para atender la emergencia. De acuerdo con el balance oficial, la ayuda internacional incluye 521 toneladas de suministros, 86 equipos caninos y más de 2.741 especialistas en búsqueda, rescate y atención humanitaria.

Los perros de búsqueda han sido clave para detectar posibles sobrevivientes bajo estructuras colapsadas, especialmente en edificios donde el acceso humano es limitado por el riesgo de nuevos derrumbes.

Una ventana crítica para encontrar sobrevivientes

Los rescatistas trabajan contra el tiempo.

A casi 72 horas del desastre, cada hallazgo con vida se convierte en una carrera entre maquinaria pesada, brigadas especializadas y personal médico.

Las autoridades no descartan nuevos rescates en las próximas horas, aunque reconocen que el paso del tiempo reduce las probabilidades de supervivencia.

En varias zonas, familiares permanecen cerca de los edificios colapsados esperando noticias de sus seres queridos.

Refugios, donaciones y asistencia a damnificados

El Gobierno informó que el Sistema de Protección Social y la Fuerza Armada Nacional coordinan la distribución de alimentos, ropa, agua, medicamentos y artículos básicos hacia refugios, hospitales y centros de acopio.

Los canales oficiales de donaciones continúan activos en La Carlota y Almacenadora Caracas, desde donde se organiza parte de la logística humanitaria.

Rodríguez aseguró que en La Guaira “nadie está solo” y que la asistencia nacional e internacional continuará en las próximas jornadas.

Reconstrucción y pérdidas millonarias

Además del drama humano, el doble terremoto dejó pérdidas materiales estimadas en miles de millones de dólares.

La destrucción de viviendas, hospitales, vías, redes eléctricas, sistemas de agua y edificios públicos abre una segunda etapa de la emergencia: la reconstrucción.

Las autoridades aseguran que ya se realizan reuniones para evaluar daños, priorizar infraestructuras críticas y diseñar un plan de recuperación para las familias afectadas.

Una tragedia nacional aún en desarrollo

El balance de muertos, heridos y desaparecidos podría seguir cambiando a medida que los equipos entren a nuevas zonas, remuevan escombros y actualicen los registros de hospitales y refugios.

La prioridad inmediata sigue siendo encontrar personas con vida.

El hallazgo de 33 sobrevivientes bajo los escombros alimenta la esperanza en medio de una de las peores tragedias naturales que ha vivido Venezuela en décadas.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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