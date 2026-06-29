Una fuerte réplica sacude Venezuela mientras los rescatistas buscan sobrevivientes

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Un niño duerme en la calle ante casas dañadas por los sismos en Catia La Mar, Venezuela, el domingo 28 de junio de 2026. (AP Foto/Pedro Mattey) AP

La réplica, que se registró unos 27 kilómetros (17 millas) al norte de Caraballeda, en la costa caribeña de Venezuela, a las 7:01 de la mañana hora local, tuvo una magnitud de 4,6, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. El servicio geológico de Colombia situó la magnitud en 5,1.

Jorge Rodríguez, líder de la Asamblea Nacional venezolana, indicó que no había reportes inmediatos de daños adicionales por el sismo, que hizo que residentes de la capital, Caracas, salieran gritando a las calles.

“Aquí estamos otra vez en la calle, no sé cuándo vamos a tener un momento de verdadera tranquilidad”, dijo Concepción Hernández, una ama de casa de 51 años, que evacuó su edificio de apartamentos en el municipio de Chacao, Caracas.

El temblor del lunes también sacudió la golpeada ciudad portuaria de La Guaira, donde equipos de rescate locales e internacionales trabajan contrarreloj desde que los dos terremotos azotaron el estado norteño hace cinco días.

El gobierno ha reportado 1.450 muertos por los sismos, mientras enfrenta crecientes críticas de venezolanos que consideran que su respuesta es insuficiente y queda opacada por los esfuerzos encabezados por civiles para rescatar a personas sepultadas bajo edificios colapsados. Se ha informado de miles más como desaparecidos.

Aunque la probabilidad de encontrar personas con vida disminuía con cada hora que pasaba, los rescatistas continuaron sacando a algunos sobrevivientes de entre los escombros, ofreciendo a familias angustiadas un atisbo de esperanza. Las primeras 48 a 72 horas después de un desastre natural son cruciales para las labores de rescate, aunque la supervivencia puede prolongarse si las personas tienen acceso a comida y agua.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo a última hora del domingo que, aunque ya se había superado ese umbral de tiempo, la búsqueda de sobrevivientes continuaría. Más de 2.600 rescatistas de todo el mundo han llegado con perros adiestrados de búsqueda y maquinaria, informó el gobierno. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP