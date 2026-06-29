Doctora cubana y su bebé siguen desaparecidos tras sismos en Venezuela: “Su familia no sabe nada”

Lázara Yumara Villaurrutia Rodríguez, médica cubana de Matanzas, permanece desaparecida junto a su esposo venezolano, Juan Simón Leca, y su bebé Sebastián tras el colapso del edificio donde vivían en Playa Grande, Catia La Mar. Familiares y amigos denuncian falta de respuestas de las autoridades cubanas.

La doctora cubana Lázara Yumara Villaurrutia Rodríguez , de 35 años, continúa desaparecida junto a su esposo venezolano Juan Simón Leca y el bebé de ambos, Sebastián , de apenas siete meses, tras los terremotos que devastaron el estado La Guaira, en Venezuela.

La familia residía en un edificio ubicado en Playa Grande, Catia La Mar , una de las zonas más golpeadas por el doble sismo del 24 de junio.

Desde el colapso de la estructura, sus allegados no han logrado establecer contacto con ninguno de los tres.

La alerta sobre el paradero de la doctora fue difundida por la periodista matancera Yirmara Torres Hernández , quien compartió el llamado a solicitud de una amiga y excompañera de estudios de Villaurrutia.

“Su familia está desesperada, profe, no saben nada. Sus amigos estamos desesperados”, escribió la amiga en el mensaje enviado a Torres Hernández.

La publicación se ha difundido entre cubanos dentro y fuera de la isla, en medio de una creciente lista de connacionales desaparecidos tras los sismos en Venezuela.

El edificio colapsó durante el doble terremoto

El edificio donde vivía la familia se desplomó el 24 de junio, cuando dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudieron Venezuela con apenas segundos de diferencia.

Los movimientos telúricos provocaron derrumbes masivos en La Guaira, especialmente en zonas como Catia La Mar, Caraballeda, Los Corales y Playa Grande.

El área continúa bajo operaciones de búsqueda y rescate, con brigadas locales, equipos internacionales y unidades caninas trabajando entre escombros.

La esperanza sigue viva

Pese al paso de los días, familiares y amigos mantienen la esperanza de encontrar con vida a Lázara, a su esposo y al pequeño Sebastián.

Torres Hernández recordó que todavía se han reportado rescates de personas con signos vitales bajo los escombros, por lo que pidió mantener activa la difusión del caso.

“Aún hoy siguen encontrando personas con vida, así que se mantiene la esperanza de que esta familia pueda ser encontrada igual con vida”, escribió.

El caso se suma a otros cubanos desaparecidos

La desaparición de Lázara Yumara Villaurrutia no es un caso aislado.

Plataformas ciudadanas como Encuéntralos y monitoreos de medios independientes han documentado entre 29 y 32 cubanos reportados como desaparecidos tras los terremotos en Venezuela.

La mayoría de esos casos se concentra en el estado La Guaira, donde se registraron los mayores daños estructurales y el colapso de numerosos edificios residenciales.

Entre los cubanos reportados como desaparecidos figuran médicos, fisioterapeutas, entrenadores, familias completas, menores de edad y migrantes recientes.

Críticas al silencio de las autoridades cubanas

Familiares de desaparecidos han cuestionado la respuesta del régimen cubano, al considerar insuficiente y tardía la información oficial sobre los connacionales afectados.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba aseguró inicialmente que no tenía confirmación oficial de cubanos heridos, fallecidos o desaparecidos, pese a los reportes ciudadanos con nombres, edades y ubicaciones concretas.

La declaración provocó críticas entre familiares y activistas, que reclamaron una actuación consular más activa y transparente.

Cuba reconoce al menos una muerte, pero familias siguen esperando respuestas

Días después de los sismos, el MINREX reconoció oficialmente la muerte del cubano Lupercio Adrian D'Pérez y Pando y habilitó teléfonos para recibir reportes de personas afectadas.

También se confirmó previamente el fallecimiento de la niña cubana Vanessa Martínez y de una prima suya, mientras su hermano Dayan continuaba desaparecido.

Sin embargo, muchas familias aseguran que siguen sin recibir información directa ni acompañamiento suficiente sobre sus seres queridos.

La brigada médica cubana, prioridad del discurso oficial

El Gobierno cubano ha insistido en que los colaboradores de la misión médica en Venezuela se encuentran fuera de peligro y participan en labores asistenciales.

Según cifras oficiales, miles de colaboradores cubanos de la salud permanecen en territorio venezolano.

Pero los reportes ciudadanos muestran que los desaparecidos no pertenecen únicamente a misiones oficiales. También hay cubanos residentes, migrantes recientes, familias mixtas y personas que se encontraban en Venezuela por razones personales o laborales.

Una tragedia humanitaria en La Guaira

La catástrofe ha dejado un saldo devastador.

Los balances más recientes reportan más de 1.450 fallecidos, miles de heridos, familias damnificadas y decenas de miles de personas no localizadas, según estimaciones difundidas por organismos internacionales y medios de prensa.

La Guaira sigue siendo la zona más afectada, con edificios colapsados, hospitales bajo presión, familias desplazadas y una enorme demanda de agua, alimentos, medicinas y maquinaria pesada.

El drama de una madre, un padre y un bebé bajo los escombros

El caso de Lázara Yumara Villaurrutia, Juan Simón Leca y el pequeño Sebastián resume el rostro más doloroso de la tragedia: una familia completa desaparecida, allegados sin información y una comunidad cubana que busca respuestas desde la distancia.

Mientras los equipos de rescate continúan removiendo escombros, familiares y amigos piden que el caso no se pierda entre los miles de reportes.

Cada hora cuenta. Y para la familia de la doctora cubana, la prioridad sigue siendo una sola: saber si Lázara, su esposo y su bebé están vivos.