Trump cita a Cuba para advertir sobre el avance del comunismo en EE.UU. tras primarias de Nueva York

El presidente de Estados Unidos reaccionó a las victorias de candidatos de izquierda en las primarias demócratas de Nueva York y utilizó a Cuba como ejemplo de los efectos políticos y económicos del comunismo. Su mensaje llega en medio de una ofensiva de Washington contra La Habana.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , utilizó a Cuba como ejemplo en un mensaje difundido en Truth Social para advertir sobre lo que describió como un avance del comunismo dentro del país.

“Los comunistas están finalmente haciendo su movimiento”, escribió el mandatario, en una publicación que vinculó con los resultados de las primarias demócratas de Nueva York y con el crecimiento político de candidatos identificados con el socialismo democrático.

Trump aseguró que llevaba mucho tiempo esperando ese escenario y presentó el comunismo como una ideología basada en prometer beneficios mediante la redistribución forzada de la riqueza.

El mensaje estuvo acompañado por una pieza audiovisual que menciona a la Unión Soviética, la China de Mao, Cuba y Venezuela como ejemplos de sistemas donde el control estatal derivó en escasez, deterioro económico y represión política.

Con esa comparación, Trump buscó reforzar una idea central de su discurso: que las promesas de igualdad económica terminan, según su visión, en pérdida de libertades, confiscación de propiedad y crisis social.

La inclusión de Cuba no es casual. Para la Casa Blanca, el régimen de La Habana sigue siendo uno de los símbolos más visibles del comunismo en el hemisferio occidental.

Las primarias de Nueva York que encendieron la reacción

La declaración de Trump llegó después de las primarias demócratas del martes 23 de junio en Nueva York, donde tres candidatos respaldados por el alcalde Zohran Mamdani lograron victorias importantes.

Entre los triunfos más comentados estuvieron los de Brad Lander, Claire Valdez y Darializa Avila Chevalier, quienes derrotaron a figuras consideradas más moderadas o vinculadas al establishment demócrata.

El avance de estos candidatos fue interpretado por sectores conservadores como una señal de radicalización dentro del Partido Demócrata, especialmente por sus posiciones sobre vivienda, inmigración, Israel, Gaza, ICE y poder corporativo.

Mamdani y el nuevo eje de la izquierda en Nueva York

Zohran Mamdani, identificado con el socialismo democrático, se ha convertido en una figura central de la nueva izquierda neoyorquina.

Sus candidatos hicieron campaña con un discurso centrado en la “asequibilidad”, el control de alquileres, la expansión de servicios públicos, la crítica al poder de Wall Street y el rechazo a grandes donantes corporativos.

Para sus seguidores, se trata de una agenda de justicia económica. Para Trump y sus aliados, es una señal de que ideas socialistas están ganando terreno dentro de una de las ciudades más influyentes de Estados Unidos.

El mensaje anticomunista como arma electoral

Trump ha utilizado durante años el discurso anticomunista como una herramienta política, especialmente entre votantes cubanoamericanos, venezolanos, nicaragüenses y otros grupos marcados por experiencias de autoritarismo de izquierda en América Latina.

La nueva publicación refuerza esa estrategia.

Al citar a Cuba y Venezuela, el presidente intenta conectar los resultados de Nueva York con una advertencia más amplia: que Estados Unidos podría repetir errores de países donde, según su lectura, el socialismo terminó en pobreza, represión y éxodo masivo.

Cuba en el centro de la presión de Washington

La referencia a Cuba ocurre en un momento de fuerte tensión entre Washington y La Habana.

La administración Trump ha endurecido sanciones contra entidades vinculadas a GAESA, ha elevado la presión sobre el aparato financiero del régimen y ha advertido sobre la presencia de actores como China y Rusia en la isla.

Además, altos funcionarios estadounidenses han acusado al régimen cubano de bloquear una apertura política real pese a su reciente paquete de reformas económicas.

Trump y sus declaraciones sobre una posible acción contra Cuba

El tono del presidente hacia Cuba se ha vuelto cada vez más directo.

En entrevistas recientes, Trump no descartó escenarios de mayor presión sobre La Habana y comparó la situación cubana con otros movimientos de su administración en la región.

Aunque no anunció una invasión ni estableció un calendario militar, sus declaraciones alimentaron especulaciones sobre la posibilidad de una escalada si fracasan los canales diplomáticos o si el régimen cubano se mantiene cerrado a reformas políticas.

Críticas y advertencias desde el Partido Demócrata

El avance de candidatos socialistas en Nueva York también ha provocado incomodidad dentro del propio Partido Demócrata.

Figuras moderadas temen que las victorias de la izquierda radical puedan convertirse en un problema nacional para el partido, especialmente en distritos competitivos donde el discurso republicano sobre “socialismo” y “comunismo” ha demostrado tener impacto electoral.

Trump parece dispuesto a explotar esa división.

Su mensaje busca convertir los resultados locales de Nueva York en una advertencia nacional: el Partido Demócrata, según su narrativa, estaría cediendo terreno a una agenda que él presenta como comunista.

Una batalla de símbolos: Cuba, Nueva York y Washington

La publicación de Trump une tres escenarios políticos distintos: Cuba como símbolo del comunismo latinoamericano, Nueva York como epicentro del avance socialista dentro del Partido Demócrata y Washington como centro de una batalla electoral e ideológica más amplia.

Para el presidente, el mensaje es claro: las victorias de la izquierda en Nueva York no son un fenómeno local, sino una señal de alarma nacional.

Para sus críticos, en cambio, Trump está mezclando socialismo democrático con comunismo autoritario para movilizar a su base electoral.

Lo cierto es que Cuba vuelve a ocupar un lugar central en el discurso político estadounidense, no solo como asunto de política exterior, sino como advertencia interna en la pelea por el rumbo ideológico de Estados Unidos.