Confirman muerte de niña cubana y su prima tras sismos en Venezuela; su hermano Dayan continúa desaparecido...

Familiares de Vanessa Martínez, menor cubana oriunda de Melena del Sur, Mayabeque, confirmaron el hallazgo de su cuerpo sin vida en Venezuela.

Su prima también fue localizada muerta, mientras continúa la búsqueda de Dayan Martínez, hermano de Vanessa, bajo los escombros en La Guaira.

Familiares de Vanessa Martínez , una menor cubana natural de Melena del Sur , en la provincia de Mayabeque, confirmaron este sábado el hallazgo de su cuerpo sin vida en Venezuela, tres días después de los devastadores terremotos que sacudieron el país.

Junto a Vanessa también fue localizada muerta una prima suya, según informaron allegados de la familia. Ambas permanecían desaparecidas desde los sismos del 24 de junio, que provocaron graves derrumbes en el estado La Guaira , una de las zonas más golpeadas por la tragedia.

La noticia ha causado consternación entre familiares, vecinos y miembros de la comunidad cubana que seguían con angustia los reportes de desaparecidos.

Dayan Martínez sigue desaparecido bajo los escombros

Mientras se confirma la muerte de Vanessa y su prima, la búsqueda de Dayan Martínez, hermano de Vanessa, continúa activa.

El niño permanece desaparecido bajo los escombros del edificio Coral Beach, ubicado en el sector Los Corales, en La Guaira, donde residía junto a su padre.

Familiares y personas cercanas mantienen la esperanza de encontrarlo con vida, aunque las labores de búsqueda se desarrollan en medio de estructuras colapsadas, réplicas, falta de acceso y una emergencia humanitaria de grandes dimensiones.

Vivían con su padre en el edificio Coral Beach

Vanessa y Dayan vivían en Venezuela con su padre, un médico cubano que había cumplido misión en ese país y decidió permanecer allí.

La madre de los menores reside en Cuba, lo que ha hecho aún más dolorosa la espera y la falta de información directa desde la zona del desastre.

El edificio Coral Beach, en Los Corales, figura entre las estructuras afectadas por los terremotos que golpearon con fuerza el litoral central venezolano.

“Melena del Sur llora hoy a Vanessa”

El periodista Guillermo Rodríguez Sánchez confirmó el hallazgo del cuerpo de Vanessa y describió el profundo dolor que vive la comunidad de Melena del Sur.

“El poblado de Melena del Sur llora hoy a Vanessa y reza por la aparición con vida de su hermanito”, escribió al referirse a la tragedia familiar.

El caso de los dos hermanos había sido difundido previamente por el periodista Daniel Benítez, quien pidió ayuda urgente para obtener información sobre su paradero tras el colapso del edificio donde fueron vistos por última vez.

Los sismos que devastaron Venezuela

Los terremotos del 24 de junio, de magnitudes 7,2 y 7,5, ocurrieron con apenas segundos de diferencia y golpearon con especial fuerza la costa central de Venezuela.

La Guaira se convirtió en el epicentro del desastre, con edificios colapsados, familias atrapadas, servicios interrumpidos y miles de damnificados.

El balance oficial más reciente elevó la cifra de fallecidos a 1.430 muertos, mientras los heridos superan los 3.200 y las labores de rescate continúan en varias zonas afectadas.

Cubanos entre los desaparecidos

Antes de confirmarse la muerte de Vanessa y su prima, plataformas ciudadanas y medios independientes habían reportado al menos 32 cubanos desaparecidos tras los terremotos en Venezuela.

La mayoría de los casos se concentra en zonas como Caraballeda, Catia La Mar y Los Corales, en el estado La Guaira.

Entre los reportados figuran profesionales, entrenadores, trabajadores, artistas, familias completas y menores de edad.

El régimen cubano dijo no tener confirmación oficial

La situación ha generado críticas debido a la falta de información oficial clara por parte de las autoridades cubanas.

La directora general de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ana Teresita González Fraga, declaró que hasta ese momento no existía confirmación oficial de cubanos heridos, fallecidos o desaparecidos.

Sin embargo, familiares y periodistas ya habían reportado casos concretos, incluida la muerte de Vanessa Martínez y su prima.

Esa contradicción ha alimentado reclamos de mayor transparencia y acompañamiento consular para las familias cubanas afectadas por la tragedia.

La búsqueda continúa

Las labores de rescate en Venezuela siguen bajo condiciones extremas.

Equipos locales, brigadas internacionales y unidades caninas trabajan entre edificios colapsados con la esperanza de encontrar sobrevivientes.

Para la familia de Vanessa, el dolor por su muerte se mezcla ahora con la incertidumbre por Dayan, cuyo paradero sigue sin confirmarse.

Cada nueva hora resulta decisiva para quienes permanecen desaparecidos bajo los escombros.

Una tragedia que golpea a dos países

La muerte de Vanessa Martínez y de su prima no solo enluta a una familia cubana. También conecta directamente la tragedia venezolana con comunidades de Cuba que tienen familiares, médicos, trabajadores y migrantes viviendo en ese país.

Melena del Sur llora a una de sus niñas, mientras Venezuela continúa removiendo escombros en busca de sobrevivientes.

La esperanza ahora se concentra en Dayan.