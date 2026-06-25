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Economía

Economía de EEUU creció a un sólido ritmo de 2,1% entre enero y marzo

WASHINGTON (AP) — La economía de Estados Unidos se expandió a un ritmo anual del 2,1% de enero a marzo, informó el jueves el Departamento de Comercio, una cifra inesperada y relativamente sólida.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Un puesto de comida en Mount Prospect, Illinois, el 8 de junio del 2026. (AP foto/Nam Y. Huh)
Un puesto de comida en Mount Prospect, Illinois, el 8 de junio del 2026. (AP foto/Nam Y. Huh) AP

El crecimiento del producto interno bruto —la producción nacional de bienes y servicios— marcó un repunte frente al lento 0,5% de los últimos tres meses de 2025, cuando el cierre del gobierno federal de 43 días lastró la economía. Las cifras del jueves fueron una revisión al alza respecto de la estimación previa del Departamento de Comercio para el primer trimestre, que había sido de un crecimiento del 1,6%.

La inversión empresarial se disparó, probablemente reflejando el auge de inversión en inteligencia artificial. Pero el gasto de los consumidores, que representa alrededor del 70% de la actividad económica de Estados Unidos, cayó con fuerza frente al cuarto trimestre de 2025 y también frente a la estimación previa del Departamento de Comercio, una señal de que los consumidores podrían estar recortando gastos ante los mayores precios de la gasolina provocados por la guerra con Irán.

Excluida la vivienda, la inversión privada saltó un 10,6%, frente al 2,4% del cuarto trimestre de 2025. Pero la inversión residencial, afectada por las altas tasas de interés, cayó un 7,8% de enero a marzo, el mayor descenso desde finales de 2022 y la quinta caída trimestral consecutiva.

El gasto y la inversión del gobierno federal aumentaron a un ritmo del 9,4% en el primer trimestre, después de caer un 16,6% entre octubre y diciembre de 2025, en gran medida debido al cierre del gobierno.

La economía de Estados Unidos —la mayor del mundo— ha seguido avanzando pese al shock energético relacionado con Irán. El mercado laboral estadounidense ha demostrado ser especialmente resiliente. Los empleadores añadieron un promedio de 188.000 empleos al mes de marzo a mayo, después de haber sumado menos de 10.000 al mes en 2025, en medio de la incertidumbre por las políticas comerciales y migratorias del presidente Donald Trump.

El informe del jueves fue la tercera y última estimación del Departamento de Comercio sobre el crecimiento del PIB del primer trimestre. La primera lectura del crecimiento económico del segundo trimestre se publicará el 30 de julio.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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Por Redacción América Noticias Miami

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