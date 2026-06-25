Frank Abel pide clemencia a Marco Rubio desde un centro de ICE ante posible deportación a Cuba

El comunicador cubano, detenido bajo custodia migratoria en Estados Unidos, hizo un llamado al secretario de Estado para que se evalúe con sensibilidad la situación de los cubanos con procesos de deportación abiertos, especialmente los beneficiarios del I-220A.

El presentador cubano Frank Abel Gómez Bernal envió un mensaje desde un centro de detención migratoria en Estados Unidos, donde permanece bajo custodia de ICE mientras enfrenta la posibilidad de ser deportado a Cuba.

En sus declaraciones, el comunicador pidió al secretario de Estado, Marco Rubio , que tenga en cuenta la situación de los cubanos detenidos y de quienes se encuentran en procesos migratorios pendientes, especialmente aquellos vinculados al documento I-220A .

Su mensaje busca llamar la atención sobre cientos de migrantes cubanos que, tras ingresar a Estados Unidos en los últimos años, permanecen en un limbo legal y podrían enfrentar órdenes de deportación.

Frank Abel pidió que las autoridades estadounidenses revisen cada caso de manera humanitaria y no apliquen una respuesta migratoria automática contra cubanos que temen regresar a la isla.

El presentador expresó preocupación por el futuro de quienes podrían ser enviados a Cuba en los próximos meses, en un contexto de mayor endurecimiento migratorio y aumento de detenciones por parte de ICE.

Su mensaje apunta directamente a Rubio por su influencia política en los temas relacionados con Cuba, inmigración y la política exterior de Estados Unidos hacia el régimen cubano.

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Un arresto de tránsito que terminó con consecuencias migratorias

El caso de Frank Abel comenzó con un arresto en el condado de Oklahoma después de una infracción de tránsito.

Según reportes del caso, el comunicador fue detenido tras realizar un giro indebido con el semáforo en rojo. Durante la intervención, los agentes detectaron que conducía con la licencia suspendida y con el seguro del vehículo inactivo.

La situación escaló cuando se produjo un episodio de resistencia al arresto, lo que derivó en varios cargos locales.

Los cargos que enfrenta Frank Abel

De acuerdo con los reportes conocidos, Frank Abel enfrenta cargos relacionados con:

Giro indebido en la vía pública

Conducir con licencia suspendida

Circular con seguro de automóvil inactivo

Resistencia al arresto

Personas cercanas al comunicador han señalado que el episodio habría estado marcado por nerviosismo y temor debido a su situación migratoria.

Aunque los cargos locales no son de violencia grave, el problema principal para Frank Abel es que cualquier proceso penal puede activar consecuencias migratorias cuando la persona no tiene un estatus regular definitivo en Estados Unidos.

El I-220A y el riesgo de deportación

Frank Abel se encuentra entre los cubanos que ingresaron a Estados Unidos y quedaron bajo un documento I-220A, una figura migratoria que ha generado incertidumbre para miles de personas.

Muchos beneficiarios de ese documento viven en Estados Unidos con procesos pendientes ante cortes de inmigración, sin residencia permanente y con temor a que una decisión adversa los deje expuestos a deportación.

En el caso de Frank Abel, su detención local terminó colocando su expediente en manos de ICE, lo que aumentó el riesgo de una posible expulsión.

La preocupación de la comunidad cubana

El caso ha generado preocupación entre colegas, seguidores y sectores de la comunidad cubana en Estados Unidos.

Para muchos, la situación del presentador refleja el drama de miles de cubanos que llegaron buscando protección, pero ahora enfrentan procesos migratorios inciertos, audiencias pendientes y posibles deportaciones.

Su mensaje desde detención intenta convertir un caso personal en un reclamo más amplio: que las autoridades revisen con cuidado la situación de los cubanos que podrían ser enviados de regreso a un país donde temen represalias, cárcel o persecución.

Un caso bajo la lupa de ICE

Mientras permanece detenido, la defensa de Frank Abel intenta evitar una deportación y ganar tiempo para presentar argumentos ante un juez de inmigración.

El desenlace dependerá de varios factores: su historial migratorio, los cargos locales, la respuesta de ICE, las decisiones de la corte y la posibilidad de demostrar temor creíble o riesgo si es devuelto a Cuba.

Por ahora, el presentador cubano lanzó un mensaje público con un destinatario claro: Marco Rubio.

El debate migratorio cubano vuelve al centro

La situación de Frank Abel ocurre en un momento de creciente tensión para los migrantes cubanos en Estados Unidos.

El endurecimiento de las políticas migratorias, las detenciones de personas con I-220A y los procesos de deportación han generado alarma en la comunidad cubana, especialmente entre quienes aún no han logrado regularizar su estatus.

El caso del presentador cubano vuelve a poner sobre la mesa una pregunta clave: qué tratamiento deben recibir los cubanos que permanecen en el país con procesos pendientes y que alegan temor de regresar a la isla.