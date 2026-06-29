Familias de pareja cubana desaparecida en Venezuela: “No hemos sabido nada” tras derrumbe en La Guaira

Olivia Hernández Pérez y Silvio René Garzón Molina habían llegado a Venezuela apenas siete días antes de los terremotos. Sus familiares en La Habana aseguran que no han recibido noticias desde el colapso del edificio Coral Park, donde la pareja se encontraba cuando ocurrió el doble sismo.

Las familias de Olivia Hernández Pérez , de 27 años, y de su novio Silvio René Garzón Molina , de 36, viven días de desesperación tras perder contacto con ambos luego del colapso del edificio Coral Park , en La Guaira , Venezuela.

La pareja cubana se encontraba en el sexto piso del inmueble cuando los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron la costa central venezolana el pasado 24 de junio.

Desde entonces, no hay noticias confirmadas sobre su paradero.

“No hemos sabido nada todavía. Yo lo que quiero es que aparezca mi hijo. Yo tengo mucha fe”, declaró Regla Molina , madre de Silvio René, en un testimonio que refleja la angustia de dos familias que esperan información desde Cuba.

Llegaron a Venezuela una semana antes del terremoto

Olivia y Silvio René habían llegado a Venezuela el 19 de junio, apenas siete días antes del desastre.

Según sus familiares, viajaron con visa de turismo y con la esperanza de abrirse paso fuera de Cuba, donde la crisis económica y la falta de oportunidades empujan a miles de jóvenes a emigrar.

El terremoto los sorprendió cuando todavía no habían logrado establecerse en el país ni crear una red de contactos sólida.

Ese detalle ha complicado aún más la búsqueda.

El edificio Coral Park quedó completamente destruido

Ailín Pérez López, madrina de Olivia, describió el estado del edificio donde se hospedaba la pareja.

“El edificio está destrozado completamente. Nada, no queda nada”, dijo al referirse a las imágenes que familiares y usuarios han compartido desde la zona.

El Coral Park, ubicado en La Guaira, figura entre las estructuras colapsadas tras el doblete sísmico que devastó varios sectores del litoral venezolano.

La zona continúa bajo operaciones de rescate, con maquinaria pesada, brigadas locales, equipos internacionales y unidades caninas buscando sobrevivientes entre los escombros.

Olivia quería trabajar para sacar a su madre de Cuba

Olivia era psicóloga y vivía en el reparto Bahía, en La Habana del Este, junto a su madre, una doctora que se encuentra enferma.

Antes de viajar, le explicó a su madrina que su objetivo era trabajar en Venezuela y reunir dinero para sacar a su madre de Cuba antes de fin de año.

“Madrina, yo me voy adelante. Yo quiero antes de diciembre ponerme a trabajar en lo que sea. Voy a tratar de salir adelante para sacar a mi mamá”, fueron algunas de las últimas palabras que recordó su familia antes del viaje.

Su historia resume el drama de muchos jóvenes cubanos: salir del país no por deseo de aventura, sino por necesidad y urgencia familiar.

Silvio René, babalawo y residente en Regla

Silvio René Garzón Molina residía en el municipio habanero de Regla y era babalawo, según contó su madre.

“Mi hijo es religioso, babalawo; se le presentó este viaje turístico y fue”, explicó Regla Molina.

Aunque la familia no tiene contactos directos en Venezuela, una red de ahijados religiosos de Silvio René en Estados Unidos, Brasil e Italia intenta ayudar en la búsqueda desde el exterior.

Esa red se ha convertido en una vía fundamental para difundir su imagen, compartir datos y tratar de conectar con rescatistas o personas cercanas a La Guaira.

Sin teléfono local y sin comunicación por WhatsApp

Uno de los mayores obstáculos es la falta de comunicación directa.

Al llevar solo una semana en Venezuela, Olivia y Silvio René no habían adquirido una línea telefónica local. Dependían de WhatsApp mediante el número cubano de Olivia, que permanece en silencio desde el terremoto.

“No tenemos a nadie allá, estamos desesperados”, lamentó la madrina de la joven.

Las fallas de electricidad, internet y telefonía en las zonas afectadas han agravado la incertidumbre para cientos de familias que buscan a sus seres queridos.

Críticas a la respuesta del régimen cubano

Los familiares también cuestionan la respuesta de las autoridades cubanas.

Mientras plataformas ciudadanas y medios independientes han documentado decenas de cubanos desaparecidos en Venezuela con nombres, edades y últimas ubicaciones conocidas, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba declaró no tener confirmación oficial de connacionales heridos, fallecidos o desaparecidos.

“Ellos aquí publicaron que todavía no tienen conocimiento de ningún cubano desaparecido, no han dado ninguna noticia. Lo único que dicen es que los médicos, que la brigada médica cubana está bien, que es lo que les interesa”, criticó Ailín Pérez López.

El contraste entre los reportes familiares y el silencio oficial ha generado malestar entre cubanos que piden mayor transparencia y acompañamiento consular.

Díaz-Canel dice que mantiene contacto con Venezuela

Miguel Díaz-Canel afirmó que su gobierno mantiene contacto permanente con las autoridades venezolanas y con la embajada cubana en Caracas.

Sin embargo, las familias de desaparecidos aseguran que siguen sin recibir información concreta sobre sus seres queridos.

La contradicción entre los mensajes oficiales y los reportes ciudadanos alimenta la percepción de opacidad en medio de una emergencia que afecta también a cubanos residentes, migrantes recientes y familiares de colaboradores en Venezuela.

La tragedia más devastadora en Venezuela en más de un siglo

El doble terremoto del 24 de junio es considerado uno de los eventos sísmicos más destructivos registrados en Venezuela en más de 100 años.

Los balances más recientes reportan más de 1.450 fallecidos, miles de heridos, miles de desplazados y decenas de miles de personas aún sin localizar, especialmente en La Guaira y zonas costeras cercanas a Caracas.

Las labores de búsqueda continúan, aunque el paso de los días reduce las posibilidades de encontrar sobrevivientes.

La desesperación de una generación que emigró por necesidad

La madrina de Olivia resumió con una frase el contexto que empujó a la joven a salir de Cuba.

“Aquí los jóvenes sí se desesperan. Todo el mundo la apoyó para irse porque, realmente, cualquier lugar está mejor que esto”, dijo.

Olivia y Silvio René partieron buscando una oportunidad. Hoy sus familias solo piden saber dónde están.

Entre los escombros de La Guaira, dos hogares cubanos siguen esperando una llamada, una señal o una noticia que ponga fin a la incertidumbre.

FUENTE: re