Un grupo de monos escapa en San Luis, Missouri, y la IA complica su captura

Un puñado de monos escapó en San Luis, Missouri, y las imágenes generadas por inteligencia artificial han complicado las labores para localizarlos.

El primer avistamiento de los monos Vervet fue el jueves cerca de un parque en la parte norte de la ciudad, lo que provocó "rumor tras rumor", dijo el portavoz del Departamento de Salud de la ciudad, Willie Springer. De momento se desconoce a quién pertenecen los animales, cómo escaparon o exactamente cuántos son.

Algunas personas han informado haber capturado a los monos, incluso publicando fotos falsas en línea para respaldar sus afirmaciones. Pero hasta el lunes, los animales continuaban sueltos, explicó Springer.

"Ha habido mucho en cuanto a la IA y lo que es genuino y lo que no", comentó Springer. "La gente sólo se divierte. No creo que alguien tenga malas intenciones".

El mayor número de monos avistados es de cuatro, destacó Springer. La posesión de este tipo de animales en la ciudad está prohibida, por lo que Springer duda que alguien se presente para reclamarlos.

Por ahora, personal de control de animales trabaja en colaboración con expertos en primates del Zoológico de San Luis para localizar a los monos.

Los monos Vervet son originarios del África subsahariana, donde están muy extendidos. Con un peso de entre 3,1 y 7,7 kilos (entre siete y 17 libras), a veces se les conoce como monos verdes debido a la coloración de su pelaje.

Las autoridades han hecho un llamado a los residentes a mantenerse alejados de los monos y a pedir ayuda en caso de algún avistamiento. Un comunicado de prensa indicó que son inteligentes y sociales, pero pueden ser impredecibles o agresivos bajo estrés.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

