americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Marco Rubio

Trump respalda en redes idea de que Marco Rubio sea "presidente de Cuba"

Donald Trump respaldó en redes la idea de que Marco Rubio sea presidente de Cuba tras republicar un mensaje con el comentario “¡Suena bien para mí!”, desatando polémica en medio de tensiones geopolíticas tras la caída de Maduro y la presión de EE. UU. sobre La Habana

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
marco rubio cuba

El presidente de EE. UU. viraliza la propuesta tras una publicación en Truth Social y refuerza la presión sobre La Habana tras la captura de Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, encendió este domingo un debate diplomático y mediático al mostrar su apoyo a la idea de que el secretario de Estado, Marco Rubio, sea presidente de Cuba, después de republicar en su red social Truth Social un mensaje que planteaba esa posibilidad.

Trump acompañó la republicación de un post de un usuario con el comentario “¡Suena bien para mí!”, lo que provocó una rápida difusión de la propuesta en redes sociales y medios de comunicación internacionales, pese a que no existe ningún plan oficial del gobierno estadounidense para imponer un liderazgo extranjero en la isla.

Screenshot 2026-01-11 at 11.16.37AM

El mensaje que encendió la controversia

El mensaje original, publicado el 8 de enero por un usuario de redes sociales, sugería que Marco Rubio —hijo de inmigrantes cubanos y actual secretario de Estado de EE. UU.— podría convertirse en presidente de Cuba. Trump republicó el mensaje sin contextualizar, lo que ha generado especulación y polémica.

Aunque el comentario de Trump fue breve, su aprobación implícita ha amplificado la discusión política, dada la situación geopolítica actual en América Latina.

Sin fundamento legal pero con impacto político

Pese a la repercusión, expertos señalan que no hay base constitucional ni política real para que un funcionario estadounidense —nacido fuera de Cuba— pueda convertirse en presidente de ese país en el corto plazo. La Constitución cubana vigente exige que el presidente sea un ciudadano cubano por nacimiento y residente en la isla, condiciones que Rubio no cumple.

La idea, más allá de lo anecdótico, ha sido interpretada por analistas como parte del clima de presión diplomática y política que Washington ha intensificado contra el régimen cubano tras la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro y el fin del apoyo petrolero venezolano a La Habana.

Contexto de tensiones regionales

La polémica también se produce en un momento de tensión creciente entre Estados Unidos y Cuba, luego de que Trump advirtiera que no habrá más petróleo ni dinero para la isla si no hay negociaciones con Washington, y después de la operación militar que resultó en la captura de Maduro en Venezuela, que ha impactado la política exterior estadounidense en la región.

El respaldo verbal a la idea de un liderazgo estadounidense o vinculable en Cuba no representa una política oficial, pero refuerza la percepción de una postura firme de Washington hacia La Habana en medio de un escenario de presión económica y política sin precedentes.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
trump afirma que cuba cuelga de un hilo y sugiere que el regimen esta cerca de caer

Trump afirma que Cuba "cuelga de un hilo" y sugiere que el régimen está "cerca" de caer

bruno rodriguez desafia a trump y asegura que cuba defendera su soberania aunque cueste vidas

Bruno Rodríguez DESAFÍA a Trump y asegura que Cuba defenderá su soberanía "aunque cueste vidas"

trump lanza advertencia directa a cuba: no habra mas petroleo ni dinero... ¡cero! hagan un trato antes de que sea demasiado tarde
ULTIMA HORA

Trump lanza advertencia directa a Cuba: "No habrá más petróleo ni dinero... ¡Cero! Hagan un trato antes de que sea demasiado tarde"

El presidente estadounidense Donald Trump en un evento en la Casa Blanca en Washington el 9 de enero del 2026. (AP foto/Alex Brandon)

Trump advierte a Cuba que llegue a acuerdo antes de que sea tarde

Destacados del día

Trump respalda en redes idea de que Marco Rubio sea presidente de Cuba

Trump respalda en redes idea de que Marco Rubio sea "presidente de Cuba"

Régimen cubano saca los tanques viejos y  activa el Día Nacional de la Defensa en plena crisis

Régimen cubano saca los tanques viejos y  activa el "Día Nacional de la Defensa" en plena crisis

El presidente Donald Trump elige a un reportero para hacerle una pregunta al vicepresidente J.D. Vance (izquierda) y al secretario de Estado Marco Rubio (derecha) durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Sala Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump firma orden ejecutiva para proteger los ingresos por la venta de petróleo venezolano

Bruno Rodríguez DESAFÍA a Trump y asegura que Cuba defenderá su soberanía aunque cueste vidas

Bruno Rodríguez DESAFÍA a Trump y asegura que Cuba defenderá su soberanía "aunque cueste vidas"

Manifestantes se enfrentan a agentes federales en el exterior del edificio federal Obispo Henry Whipple, el 8 de enero de 2026, en Minneapolis, Minnesota. (AP Foto/Tom Baker)

Protestas contra ICE en EEUU tras tiroteos en Minneapolis y Portland, Oregón

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter