Trump respalda en redes idea de que Marco Rubio sea "presidente de Cuba"

El presidente de EE. UU. viraliza la propuesta tras una publicación en Truth Social y refuerza la presión sobre La Habana tras la captura de Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump , encendió este domingo un debate diplomático y mediático al mostrar su apoyo a la idea de que el secretario de Estado, Marco Rubio , sea presidente de Cuba , después de republicar en su red social Truth Social un mensaje que planteaba esa posibilidad.

Trump acompañó la republicación de un post de un usuario con el comentario “¡Suena bien para mí!” , lo que provocó una rápida difusión de la propuesta en redes sociales y medios de comunicación internacionales, pese a que no existe ningún plan oficial del gobierno estadounidense para imponer un liderazgo extranjero en la isla.

El mensaje original, publicado el 8 de enero por un usuario de redes sociales, sugería que Marco Rubio —hijo de inmigrantes cubanos y actual secretario de Estado de EE. UU.— podría convertirse en presidente de Cuba. Trump republicó el mensaje sin contextualizar, lo que ha generado especulación y polémica.

Aunque el comentario de Trump fue breve, su aprobación implícita ha amplificado la discusión política , dada la situación geopolítica actual en América Latina.

Sin fundamento legal pero con impacto político

Pese a la repercusión, expertos señalan que no hay base constitucional ni política real para que un funcionario estadounidense —nacido fuera de Cuba— pueda convertirse en presidente de ese país en el corto plazo. La Constitución cubana vigente exige que el presidente sea un ciudadano cubano por nacimiento y residente en la isla, condiciones que Rubio no cumple.

La idea, más allá de lo anecdótico, ha sido interpretada por analistas como parte del clima de presión diplomática y política que Washington ha intensificado contra el régimen cubano tras la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro y el fin del apoyo petrolero venezolano a La Habana.

Contexto de tensiones regionales

La polémica también se produce en un momento de tensión creciente entre Estados Unidos y Cuba, luego de que Trump advirtiera que no habrá más petróleo ni dinero para la isla si no hay negociaciones con Washington, y después de la operación militar que resultó en la captura de Maduro en Venezuela, que ha impactado la política exterior estadounidense en la región.

El respaldo verbal a la idea de un liderazgo estadounidense o vinculable en Cuba no representa una política oficial, pero refuerza la percepción de una postura firme de Washington hacia La Habana en medio de un escenario de presión económica y política sin precedentes.