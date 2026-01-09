Trump promete a empresas petroleras "completa seguridad" si invierten en Venezuela

El presidente de EEUU, Donald Trump, responde a preguntas de los medios de comunicación durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 9 de enero de 2026. (AP Foto/Alex Brandon) AP

eeuuDesde la incursión militar de Estados Unidos para capturar al expresidente venezolano Nicolás Maduro el sábado, Trump ha pasado rápidamente a presentar tales acciones como una nueva oportunidad económica para Estados Unidos, ha tomado buques petroleros que transportan petróleo venezolano y afirma que Estados Unidos tomará el control de las ventas de 30 a 50 millones de barriles de petróleo venezolano y que controlará las ventas a nivel mundial indefinidamente.

Al iniciar la reunión con los ejecutivos de la industria petrolera, Trump les dijo que no deben ser escépticos de invertir rápidamente y, en algunos casos, regresar a Venezuela , pese a su historial de expropiaciones estatales, las actuales sanciones estadounidenses y la incertidumbre política.

"Tienen completa seguridad", aseveró Trump a los ejecutivos. "Están tratando directamente con nosotros y no con Venezuela en absoluto. No queremos que traten con Venezuela".

"Nuestras gigantescas compañías petroleras gastarán al menos 100.000 millones de su dinero, no del gobierno. No necesitan dinero del gobierno. Pero necesitan protección gubernamental", añadió.

Trump dio la bienvenida a los ejecutivos petroleros a la Casa Blanca después de que las fuerzas estadounidenses incautaran el viernes otro barco vinculado al petróleo venezolano.

Todo es parte de un plan de Trump para mantener bajos los precios de la gasolina. En un momento en que muchos estadounidenses están preocupados por la asequibilidad, la incursión en Venezuela representa un espectáculo óptico para convencer a los estadounidenses de que puede reducir los precios de la energía.

La Casa Blanca dijo que invitó a ejecutivos petroleros de 17 compañías, incluyendo Chevron, que aún opera en Venezuela, así como ExxonMobil y ConocoPhillips, las cuales tenían proyectos petroleros en Venezuela que se perdieron como parte de una nacionalización de empresas privadas en 2007 durante el gobierno del presidente Hugo Chávez.

"Si miramos las estructuras comerciales y los marcos existentes hoy en Venezuela, hoy no es invertible", dijo Darren Woods, el CEO de ExxonMobil. "Y por lo tanto, se deben hacer cambios significativos a esos marcos comerciales, al sistema legal, debe haber protecciones de inversión duraderas y debe haber un cambio en las leyes de hidrocarburos en el país".

Otras compañías invitadas fueron Halliburton, Valero, Marathon, Shell, Trafigura, con sede en Singapur, Eni, con sede en Italia, y Repsol, con sede en España, así como una amplia gama de empresas nacionales e internacionales con intereses que van desde la construcción hasta los mercados de materias primas.

Las grandes compañías petroleras estadounidenses hasta ahora se han abstenido en gran medida de comprometerse a invertir en Venezuela, ya que se necesitan contratos y garantías. Trump ha insinuado que Estados Unidos ayudaría a respaldar cualquier inversión.

La producción de petróleo de Venezuela ha caído por debajo de un millón de barriles al día. Parte del desafío de Trump para revertir eso será convencer a las compañías petroleras de que su administración tiene una relación estable con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, así como protecciones para las empresas que ingresan al mercado.

Aunque Rodríguez ha criticado públicamente a Trump y la destitución de Maduro, el presidente estadounidense ha dicho que hasta la fecha la líder interina de Venezuela ha estado cooperando tras bambalinas con su administración.

Tyson Slocum, director del programa de energía del grupo de defensa del consumidor Public Citizen, criticó la reunión y calificó la remoción de Maduro por parte del ejército estadounidense como "imperialismo violento". Slocum añadió que el objetivo de Trump parece ser "entregar a los multimillonarios el control sobre el petróleo de Venezuela".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP