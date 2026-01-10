americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Protestas contra ICE en EEUU tras tiroteos en Minneapolis y Portland, Oregón

MINNEAPOLIS, Minnesota, EE.UU. (AP) — Ciudades y pueblos de todo Estados Unidos convocaron protestas en contra de la aplicación de la ley de inmigración para el sábado, después de que un agente federal disparó y mató a una mujer en Minneapolis y otro hiriera de bala a otras dos personas en Portland, Oregón.

Manifestantes se enfrentan a agentes federales en el exterior del edificio federal Obispo Henry Whipple, el 8 de enero de 2026, en Minneapolis, Minnesota. (AP Foto/Tom Baker)
Manifestantes se enfrentan a agentes federales en el exterior del edificio federal Obispo Henry Whipple, el 8 de enero de 2026, en Minneapolis, Minnesota. (AP Foto/Tom Baker) AP

Las movilizaciones se producen mientras el Departamento de Seguridad Nacional sigue adelante en las Ciudades Gemelas con lo que califica como su mayor operación de control migratorio hasta la fecha. El gobierno del presidente, Donald Trump, señaló que los dos tiroteos fueron actos de defensa propia contra conductores que emplearon sus vehículos "como armas" para atacar a los agentes.

Indivisible, una organización social creada para resistir a la administración Trump, dijo que había cientos de protestas programadas en Texas, Kansas, Nuevo México, Ohio, Florida y otros estados. Muchas fueron denominadas “ICE Out for Good” ("ICE fuera para siempre") utilizando el acrónimo, en inglés, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Indivisible y sus secciones locales organizaron protestas en los 50 estados el año pasado.

En Minneapolis, una coalición de grupos por los derechos de los migrantes convocó una manifestación en Powderhorn Park, un gran espacio verde próximo al lugar donde Renee Good, de 37 años, fue baleada en un vecindario residencial el miércoles. La concentración y la marcha celebrarán la vida de Good y pedirán el “final del terror letal en nuestras calles”, agregaron.

Las protestas celebradas hasta el momento en el vecindario han sido pacíficas, en contraste con la violencia registrada en Minneapolis tras el asesinato de George Floyd en 2020 a manos de la policía. El jueves y el viernes se registraron algunos enfrentamientos cerca del aeropuerto entre grupos más pequeños de manifestantes y agentes que custodiaban el edificio federal utilizado como base para la campaña migratoria en las Ciudades Gemelas.

La Casa Blanca ha enviado a miles de agentes federales a Minnesota en el marco de una nueva y amplia ofensiva vinculada en parte a acusaciones de fraude que involucran a residentes somalíes. Más de 2.000 oficiales participaban en el operativo.

Algunos fueron trasladados allí tras su abrupta retirada de Luisiana, donde formaban parte de otra operación que comenzó el mes pasado y se esperaba que durara hasta febrero.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente de EEUU, Donald Trump, responde a preguntas de los medios de comunicación durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 9 de enero de 2026. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump promete a empresas petroleras "completa seguridad" si invierten en Venezuela

La secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, habla durante una conferencia de prensa el jueves 8 de enero de 2026 en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura)

Jueza de EEUU prevé bloquear intento de cerrar programa de reunificación familiar

Esta imagen, tomada de un video proporcionado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, muestra al buque Munro de la Guardia Costera de Estados Unidos siguiendo al MV Bella 1 en el océano Atlántico el miércoles 7 de enero de 2026. (Departamento de Defensa a través de AP)

Fuerzas de EEUU interceptan otro petrolero sancionado en el mar Caribe, afirma Ejército

Un mural con imágenes de infraestructura petrolera en Caracas, Venezuela, el 6 de enero del 2026. (AP foto/Matías Delacroix)

México se sitúa como proveedor clave de petróleo a Cuba aunque Sheinbaum asegura que no se envía más

Destacados del día

Colapso o cambio: Marco Rubio lanza una advertencia directa al régimen cubano

"Colapso o cambio": Marco Rubio lanza una advertencia directa al régimen cubano

El presidente de EEUU, Donald Trump, responde a preguntas de los medios de comunicación durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 9 de enero de 2026. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump promete a empresas petroleras "completa seguridad" si invierten en Venezuela

Trump afirma que Cuba cuelga de un hilo y sugiere que el régimen está cerca de caer

Trump afirma que Cuba "cuelga de un hilo" y sugiere que el régimen está "cerca" de caer

La secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, habla durante una conferencia de prensa el jueves 8 de enero de 2026 en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura)

Jueza de EEUU prevé bloquear intento de cerrar programa de reunificación familiar

Activista de Extrema Izquierda abatida en Minneapolis pertenecía a grupo anti ICE que interfería en operativos federales

Activista de Extrema Izquierda abatida en Minneapolis pertenecía a grupo anti ICE que interfería en operativos federales

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter