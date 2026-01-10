americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Trump firma orden ejecutiva para proteger los ingresos por la venta de petróleo venezolano

WEST PALM BEACH, Florida, EE.UU. (AP) — La nueva orden ejecutiva del presidente estadounidense Donald Trump sobre los ingresos petroleros de Venezuela tiene el objetivo de garantizar que el dinero permanezca protegido contra su uso en procedimientos judiciales.

El presidente Donald Trump elige a un reportero para hacerle una pregunta al vicepresidente J.D. Vance (izquierda) y al secretario de Estado Marco Rubio (derecha) durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Sala Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)
El presidente Donald Trump elige a un reportero para hacerle una pregunta al vicepresidente J.D. Vance (izquierda) y al secretario de Estado Marco Rubio (derecha) durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Sala Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon) AP

El decreto ejecutivo, hecho público el sábado, dice que si los fondos fueran incautados para tal uso, ello podría "socavar los esfuerzos cruciales de Estados Unidos para asegurar la estabilidad económica y política en Venezuela".

La orden llega en medio de la cautela de los principales ejecutivos de compañías petroleras, quienes advierten que la agitación e inestabilidad en Venezuela hacen que el país sea menos atractivo para la inversión privada y la reconstrucción.

“Si miramos las estructuras comerciales y los marcos existentes actualmente en Venezuela, hoy no es viable invertir allí”, expresó Darren Woods, director general de ExxonMobil —la mayor compañía petrolera de Estados Unidos— durante una reunión convocada por Trump con ejecutivos petroleros el viernes.

En esa sesión, el mandatario intentó apaciguar las preocupaciones de las empresas petroleras y dijo que los ejecutivos tratarían directamente con Estados Unidos, en lugar de con el gobierno venezolano.

Venezuela tiene un historial de incautaciones de activos estatales, sanciones estadounidenses en curso y décadas de incertidumbre política.

Lograr que las compañías petroleras estadounidenses inviertan en Venezuela y ayuden a reconstruir la infraestructura del país es una prioridad del gobierno de Trump tras la impactante captura del ahora depuesto líder Nicolás Maduro.

La Casa Blanca está enmarcando los empeños para "gestionar" Venezuela en términos económicos. Trump ha incautado buques tanque que transportan petróleo venezolano, ha dicho que Estados Unidos está tomando el control de las ventas de 30 a 50 millones de barriles de crudo venezolano previamente sancionado, y planea controlar las ventas a nivel mundial indefinidamente.

“Amo al pueblo venezolano, y ya estoy haciendo que Venezuela sea rica y segura nuevamente”, escribió en su red social el mandatario, quien actualmente se encuentra en el sur de Florida. "¡Felicitaciones y gracias a todas esas personas que están haciendo esto posible!".

La orden establece que los ingresos petroleros son propiedad de Venezuela, la cual está siendo retenida por Washington para "fines gubernamentales y diplomáticos" y no está sujeta a reclamaciones privadas.

Sus fundamentos legales son la Ley de Emergencias Nacionales y la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. En la orden, Trump dice que la posibilidad de que los ingresos petroleros pudiesen verse inmersos en procedimientos judiciales constituye una "amenaza inusual y extraordinaria" para Estados Unidos.

——-

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente de EEUU, Donald Trump, responde a preguntas de los medios de comunicación durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 9 de enero de 2026. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump promete a empresas petroleras "completa seguridad" si invierten en Venezuela

La secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, habla durante una conferencia de prensa el jueves 8 de enero de 2026 en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura)

Jueza de EEUU prevé bloquear intento de cerrar programa de reunificación familiar

Esta imagen, tomada de un video proporcionado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, muestra al buque Munro de la Guardia Costera de Estados Unidos siguiendo al MV Bella 1 en el océano Atlántico el miércoles 7 de enero de 2026. (Departamento de Defensa a través de AP)

Fuerzas de EEUU interceptan otro petrolero sancionado en el mar Caribe, afirma Ejército

Un mural con imágenes de infraestructura petrolera en Caracas, Venezuela, el 6 de enero del 2026. (AP foto/Matías Delacroix)

México se sitúa como proveedor clave de petróleo a Cuba aunque Sheinbaum asegura que no se envía más

Destacados del día

Bruno Rodríguez DESAFÍA a Trump y asegura que Cuba defenderá su soberanía aunque cueste vidas

Bruno Rodríguez DESAFÍA a Trump y asegura que Cuba defenderá su soberanía "aunque cueste vidas"

Manifestantes se enfrentan a agentes federales en el exterior del edificio federal Obispo Henry Whipple, el 8 de enero de 2026, en Minneapolis, Minnesota. (AP Foto/Tom Baker)

Protestas contra ICE en EEUU tras tiroteos en Minneapolis y Portland, Oregón

ARCHIVO - Un avión con Donald Trump Jr. a bordo aterriza en Nuuk, Groenlandia, el 7 de enero de 2025. (Emil Stach/Ritzau Scanpix via AP, archivo)

Cómo Estados Unidos podría hacerse con el control de Groenlandia y los posibles desafíos

Un edificio residencial resulta dañado tras un ataque aéreo ruso durante una fuerte tormenta de nieve en Kiev, Ucrania, la madrugada del viernes 9 de enero de 2026. (Foto AP/Efrem Lukatsky)

Ataque ucraniano incendia depósito de petróleo ruso tras nuevo misil hipersónico de Moscú

Colapso o cambio: Marco Rubio lanza una advertencia directa al régimen cubano

"Colapso o cambio": Marco Rubio lanza una advertencia directa al régimen cubano

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter