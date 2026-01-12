Choque en vivo en Univision: Lili Estefan y Fernando Carrillo se enfrentan por defender al chavismo

El actor acusó a la conductora de “dictadura comunicacional” tras respaldar al régimen venezolano; la respuesta de Estefan fue directa y contundente

Un tenso enfrentamiento en vivo sacudió la televisión hispana cuando Fernando Carrillo y Lili Estefan cruzaron fuertes acusaciones durante el programa El Gordo y la Flaca , transmitido por Univision .

La discusión estalló en medio de un debate sobre la situación política de Venezuela tras la captura del dictador Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, un tema que reavivó viejas tensiones entre el actor —abiertamente alineado con el chavismo— y la conductora del popular show.

Conectado desde Venezuela, Carrillo aprovechó el espacio para defender al régimen y denunciar lo que calificó como una exclusión mediática prolongada. En el momento más álgido del intercambio, lanzó una acusación directa contra Estefan:

Lili Estefan de El Gordo y La Flaca le dice sus verdades al actor Fernando Carrillo que se ha convertido en un arrastrado propagandista de Nicolás Maduro. pic.twitter.com/LmMLxZfD5u

“Dictadura comunicacional es lo que me han aplicado… inclusive tú, Lili. Es una traición a la amistad que yo pensé que teníamos”.

El actor aseguró que su postura política le cerró puertas en medios y afectó su carrera durante años.

La respuesta de Lili Estefan: firme y sin rodeos

Estefan respondió con claridad y explicó que su decisión de dejar de seguir a Carrillo en redes no fue personal, sino una postura ética frente a la crisis humanitaria venezolana:

“Yo solamente dejé de seguirte por respeto a millones de venezolanos que la estaban pasando muy mal, mientras tú decías que todo estaba perfecto”.

La conductora subrayó que su posición busca respaldar a las víctimas de la crisis, marcada por migración masiva y pérdida de vidas.

Choque de visiones sobre Venezuela

El cruce no se limitó a lo personal. Carrillo defendió la legitimidad de procesos electorales recientes y rechazó la etiqueta de dictadura, mientras Estefan enfatizó el impacto real del colapso económico y social en millones de ciudadanos.

El episodio se viralizó rápidamente y dividió opiniones en redes: algunos defendieron a Carrillo por “libertad de opinión”; otros respaldaron a Estefan por poner el foco en el sufrimiento humano.

Un debate que refleja a la diáspora

La confrontación evidencia una fractura recurrente en la diáspora venezolana y latinoamericana, donde figuras del entretenimiento se convierten en actores del debate político. Carrillo, conocido por telenovelas icónicas, ha sido duramente cuestionado por su apoyo público al chavismo y a la presidenta interina Delcy Rodríguez.