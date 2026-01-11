americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
ULTIMA HORA

Trump lanza advertencia directa a Cuba: "No habrá más petróleo ni dinero... ¡Cero! Hagan un trato antes de que sea demasiado tarde"

Donald Trump advierte a Cuba que “no habrá más petróleo ni dinero” venezolano y exige un acuerdo con EE. UU. antes de que sea “demasiado tarde”, intensificando la presión tras la caída de Maduro

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Trump Raul Cuba

El presidente de EE. UU. endurece la presión política y económica contra La Habana tras la caída de Maduro y el fin del apoyo venezolano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este domingo un ultimátum al régimen cubano en medio de la reconfiguración del escenario regional tras la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro. Trump declaró que **“no habrá más petróleo ni dinero” de Venezuela para Cuba y exigió a La Habana llegar a un acuerdo con Washington “antes de que sea demasiado tarde”.

El mensaje, difundido en su red social Truth Social, subraya que Cuba ha dependido históricamente del petróleo y el apoyo financiero de Venezuela para sostener su economía, pero que esa relación “ya no existe” tras el cambio político en Caracas.

Screenshot 2026-01-11 at 10.45.31AM

“Cuba vivió durante muchos años de grandes cantidades de petróleo y dinero provenientes de Venezuela… ¡pero ya no más!”, escribió Trump.

Trump también afirmó que Venezuela ya no necesita la protección que supuestamente ofrecían asesores cubanos y que Estados Unidos ahora garantiza la seguridad en la región, lo que representa un giro estratégico en la política exterior estadounidense hacia el Caribe.

Ultimátum en contexto de tensiones crecientes

Las advertencias se producen en un momento de tensión diplomática intensa entre Washington y La Habana. Funcionarios estadounidenses han señalado que Cuba podría enfrentar sanciones adicionales si se confirman vínculos de su inteligencia o fuerzas con operaciones en Venezuela.

El régimen cubano, por su parte, ha respondido con un tono oficial desafiante, denunciando las declaraciones como una forma de coerción política y económica, mientras intenta reforzar la narrativa de soberanía frente a presiones externas.

Impacto del fin del apoyo venezolano

La dependencia cubana del petróleo venezolano ha sido ampliamente documentada, con cifras de decenas de miles de barriles diarios suministrados a la isla en los últimos años. Con el corte de ese apoyo —producto de la captura de Maduro y el cambio de gobierno en Venezuela— la economía cubana enfrenta un desafío significativo, agravado por sanciones, apagones y escasez crónica de recursos básicos.

Expertos aseguran que el ultimátum de Trump podría intensificar las dificultades domésticas en Cuba, aunque también resaltan que la isla mantiene otras fuentes de importación de petróleo, incluso desde países como México o Rusia, aunque en cantidades más limitadas.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
regimen cubano saca los tanques viejos y  activa el dia nacional de la defensa en plena crisis

Régimen cubano saca los tanques viejos y  activa el "Día Nacional de la Defensa" en plena crisis

Por Redacción América Noticias Miami
trump afirma que cuba cuelga de un hilo y sugiere que el regimen esta cerca de caer

Trump afirma que Cuba "cuelga de un hilo" y sugiere que el régimen está "cerca" de caer

Por Redacción América Noticias Miami
trump reubica buques de guerra al norte de cuba tras operacion contra maduro

Trump reubica buques de guerra al norte de Cuba tras operación contra Maduro

Por Redacción América Noticias Miami
cuba afirma que 32 agentes cubanos murieron durante operativo para capturar a maduro

Cuba afirma que 32 agentes cubanos murieron durante operativo para capturar a Maduro

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

Trump respalda en redes idea de que Marco Rubio sea presidente de Cuba

Trump respalda en redes idea de que Marco Rubio sea "presidente de Cuba"

Régimen cubano saca los tanques viejos y  activa el Día Nacional de la Defensa en plena crisis

Régimen cubano saca los tanques viejos y  activa el "Día Nacional de la Defensa" en plena crisis

El presidente Donald Trump elige a un reportero para hacerle una pregunta al vicepresidente J.D. Vance (izquierda) y al secretario de Estado Marco Rubio (derecha) durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Sala Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump firma orden ejecutiva para proteger los ingresos por la venta de petróleo venezolano

Bruno Rodríguez DESAFÍA a Trump y asegura que Cuba defenderá su soberanía aunque cueste vidas

Bruno Rodríguez DESAFÍA a Trump y asegura que Cuba defenderá su soberanía "aunque cueste vidas"

Manifestantes se enfrentan a agentes federales en el exterior del edificio federal Obispo Henry Whipple, el 8 de enero de 2026, en Minneapolis, Minnesota. (AP Foto/Tom Baker)

Protestas contra ICE en EEUU tras tiroteos en Minneapolis y Portland, Oregón

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter