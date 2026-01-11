Trump lanza advertencia directa a Cuba: "No habrá más petróleo ni dinero... ¡Cero! Hagan un trato antes de que sea demasiado tarde"

El presidente de EE. UU. endurece la presión política y económica contra La Habana tras la caída de Maduro y el fin del apoyo venezolano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , lanzó este domingo un ultimátum al régimen cubano en medio de la reconfiguración del escenario regional tras la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro. Trump declaró que **“no habrá más petróleo ni dinero” de Venezuela para Cuba y exigió a La Habana llegar a un acuerdo con Washington “antes de que sea demasiado tarde”.

El mensaje, difundido en su red social Truth Social , subraya que Cuba ha dependido históricamente del petróleo y el apoyo financiero de Venezuela para sostener su economía, pero que esa relación “ya no existe” tras el cambio político en Caracas.

“Cuba vivió durante muchos años de grandes cantidades de petróleo y dinero provenientes de Venezuela… ¡pero ya no más!”, escribió Trump.

Trump también afirmó que Venezuela ya no necesita la protección que supuestamente ofrecían asesores cubanos y que Estados Unidos ahora garantiza la seguridad en la región, lo que representa un giro estratégico en la política exterior estadounidense hacia el Caribe.

Las advertencias se producen en un momento de tensión diplomática intensa entre Washington y La Habana. Funcionarios estadounidenses han señalado que Cuba podría enfrentar sanciones adicionales si se confirman vínculos de su inteligencia o fuerzas con operaciones en Venezuela.

El régimen cubano, por su parte, ha respondido con un tono oficial desafiante, denunciando las declaraciones como una forma de coerción política y económica, mientras intenta reforzar la narrativa de soberanía frente a presiones externas.

Impacto del fin del apoyo venezolano

La dependencia cubana del petróleo venezolano ha sido ampliamente documentada, con cifras de decenas de miles de barriles diarios suministrados a la isla en los últimos años. Con el corte de ese apoyo —producto de la captura de Maduro y el cambio de gobierno en Venezuela— la economía cubana enfrenta un desafío significativo, agravado por sanciones, apagones y escasez crónica de recursos básicos.

Expertos aseguran que el ultimátum de Trump podría intensificar las dificultades domésticas en Cuba, aunque también resaltan que la isla mantiene otras fuentes de importación de petróleo, incluso desde países como México o Rusia, aunque en cantidades más limitadas.